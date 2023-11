Patrick Pleul/dpa Aus politischen Gründen kein Pipelineöl aus Russland mehr: PCK-Raffinerie in Schwedt (7.9.2023)

Der Politikwissenschaftler und Bestsellerautor Michael Lüders beleuchtet in seinem neuen Buch die deutsche Außenpolitik abseits der Mainstreammedien. Er erklärt dabei den Ukraine-Konflikt und die globale Entwicklung hin zu einer multipolaren Welt, in der die gegenüber Washington gefolgsamen Europäer absehbar nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Lüders bürstet insbesondere die Sanktionspolitik der Ampelregierung gegen den Strich, die laut der Außenministerin ja »Russland ruinieren« soll: Die »Aufkündigung der Energiepartnerschaft mit Moskau, die länger als ein halbes Jahrhundert Bestand hatte und die hiesige Industrie zuverlässig mit günstiger Energie versorgte«, erweise sich als fatal. Es sei ein Offenbarungseid, das eigene Land »in nicht geringen Teilen auf dem Altar des Moralismus zu opfern, weit über die gebotene Solidarität mit der Ukraine hinaus«.

Lüders dekliniert die Folgen des selbstzerstörerischen Wirtschaftskrieges durch, angefangen beim Drama um die PCK-Raffinerie in Schwedt, die auf Geheiß des Wirtschaftsministers Robert Habeck kein russisches Pipelineöl mehr verarbeiten darf, während dafür nun russisches Öl, in Indien raffiniert und per Schiff um die halbe Welt transportiert, zu höheren Preisen beschafft wird. Das Russland-Embargo funktioniere auf keinem Gebiet, so Lüders. Es sei schlichtweg nicht möglich, den größten Energielieferanten der Welt umfassend zu sanktionieren. Für die deutsche Wirtschaft hingegen sei es ein großes Problem, dass sie keine billige Energie mehr zur Verfügung habe.

Die Ukraine-Politik – und nicht nur die – ist von einem ungeheuren Moralismus getragen, konstatiert Lüders. Und doch muss man immer nach den Ursachen fragen, nach den Interessen. Lüders gibt den Baerbocks, Habecks und Hofreiters Kontra: »Das Gutmenschentum bewohnt vorzugsweise ein geistig-moralisches Bullerbü und hat nur wenig Gespür für wirtschaftliche und (geo-)politische Realitäten.« Er macht ein »Fehlen von Augenmaß und Expertise« aus. Natürlich könne man deutsche Waffen ohne Ende in die Ukraine liefern, wie es führende Grüne mit Nachdruck fordern. Das erhöhe allerdings die »Gefahr eines Waffengangs zwischen der NATO und Russland, was engagierte Gutmenschen wenig zu bekümmern scheint.« Die interessierten sich noch dazu nur wenig für diejenigen, die den Preis für ihre Weltenrettung zu bezahlen hätten. In letzter Konsequenz laufe es hinaus auf einen »Klassenkampf der Besitzenden gegen die Habenichtse, die wirtschaftlich immer größere Mühe haben, sich über Wasser zu halten«, während der urbane Mittelstand, »plakativ gesagt«, auch »weiterhin Lastenfahrrad fahren, sich gesund ernähren und auf seine Work-Life-Balance achten« werde.

Die Moralpolitik sei »eine gefährliche Ideologie, die das Unglück auf Kosten der Schwächeren und Schwächsten verwaltet. Sie riskiert die wirtschaftliche Selbstzerstörung, macht sich außen- und sicherheitspolitisch abhängig von den USA und karikiert sich selbst.« Die Welt sortiere sich im Windschatten des Ukraine-Krieges neu, mahnt Lüders. Das wenigste davon werde hierzulande wahrgenommen, »aus Ignoranz, Selbstbezogenheit und Glaubensgewissheit«. Neben dem Ukraine-Konflikt wiederholt sich das aktuell im Fall des Gazakriegs. Zu dessen Verständnis sei an dieser Stelle ausdrücklich Lüders aktuelles Erklärvideo »Krieg im Nahen Osten: Wie geht es weiter?« empfohlen. Sein – bereits im Sommer erschienenes – Buch warnt weitblickend vor einem Waffengang Israels und/oder der USA gegen den Iran. »Gemessen daran wäre der Ukrai­ne-Krieg ein überschaubares Scharmützel. Der gesamte Nahe und Mittlere Osten würde in die Luft fliegen.«

Man kann Michael Lüders nicht genug danken, dass er einmal mehr den Finger in die Wunde legt. Die Schärfe und Klarheit seiner Analysen liegen quer zum ideologischen Rigorismus der Ampelregierung und einem Gutteil der führenden Medien. Es zeugt von geistiger Engstirnigkeit, redaktioneller Rückgratlosigkeit und auch Zuschauerverachtung, dass ein ausgewiesener Experte wie Lüders mit seinen sachlich-fundierten Ausführungen in den großen Talkrunden der TV-Republik faktisch nicht mehr stattfinden kann.