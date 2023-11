Nachschlag: Des Spießers Denkmal

ARD Degeto Heinrich Lohse (Loriot) ist ständig auf der Flucht vor Nachbarin Gertrud

Auch wenn der Film 1990 in den Defa-­Studios in Potsdam gedreht wurde, hier hat der Meister der Ironie, der sich auch selbst stets gehörig auf die Schippe nehmende Loriot, dem Mief und der Spießigkeit der alten Bundesrepublik ein Denkmal gesetzt. Die Rente war noch nicht gleichbedeutend mit Altersarmut, eher damit, sich nicht mit der Frau des Hauses durch ständige Anwesenheit anzulegen. Als Einkaufsdirektor bei der »Deutschen Röhren AG« wird er im Alter von 59 Jahren nach einem absurden Vorratskauf fristlos gefeuert und landet im realen Leben, etwa im Lebensmittelgeschäft: »Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein.« Der Alltag eines Biedermanns zwischen der Suche nach dem Wirtschaftsteil der FAZ und pseudointellektueller Dichterlesung (»Kraweel, Kraweel!«). Ein geradezu prophetischer Satz, der Ehefrau Renate (Evelyn Hamann) in den Mund gelegt wird: »Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz.« (mme)