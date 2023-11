Die Versteigerung der Fotosammlung des deutschen Verlegers Lothar Schirmer (78) hat in Paris 2,5 Millionen Euro erzielt. Damit sei das beste Ergebnis für eine komplett online durchgeführte Auktion seit 2019 erzielt worden, teilte das Auktionshaus Christie’s am Freitag abend mit. Die Versteigerung fand vom 25. Oktober bis 9. November statt. Über 150 Arbeiten bedeutender Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts waren dabei. Zwei Drittel der Arbeiten wurden laut Auktionshaus über ihrem Schätzwert verkauft. So wechselte eine auf bis 50.000 Euro geschätzte Fotografie von Cindy Sherman den Besitzer für 94.000 Euro, ein auf bis 12.000 Euro geschätztes Werk von Man Ray für 81.900 Euro. (dpa/jW)