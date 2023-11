Die US-amerikanische R-’n’- B-Sängerin und Songwriterin SZA geht als Favoritin in die Grammy-Verleihung 2024. Die 34jährige, die mit bürgerlichem Namen Solána Rowe heißt, wurde am Freitag neunmal für den wohl bekanntesten Musikpreis der Welt nominiert, unter anderem für ihren Song »Kill Bill« und das im Dezember 2022 veröffentlichte Album »SOS«.

Insgesamt dominierten bei der Bekanntgabe der Nomierungen die Frauen, darunter Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Miley Cyrus und die Band Boygenius mit Phoebe Bridgers.

Billie Eilish, die große Gewinnerin von 2020, bekam fünf ihrer Nominierungen für ihren Song »What was I Made For« vom »Barbie«-Soundtrack. Insgesamt bekam die Musik aus Greta Gerwigs Film mehr als zehn Nominierungen.

Die Grammys sollen am 4. Februar 2024 in Los Angeles zum 66. Mal verliehen werden. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien verliehen werden. (dpa/jW)