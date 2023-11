IMAGO/dts Nachrichtenagentur Experten befürchten zusätzliche Bürokratisierung des Flaschensammelns und glauben nicht an eine Besserung

Nach der »Zeitenwende« mit 100 Milliarden für die Bundeswehr und dem dreifachen Corona-Doppel-Wumms verkündet die Scholz-Regierung eine weitere gigantische Maßnahme zu Rettung Deutschlands: das »historische Moment«. Es ist das Resultat einer Nachtsitzung vom 6. zum 7. November zwischen Bundesregierung und den Chefs der Bundesländer.

Das Ergebnis: Flaschensammeln soll nur noch mit Bezahlkarte möglich sein. Damit will die Regierung das illegale Flaschensammeln begrenzen und die Zahl der Flaschensammler regulieren. Ein Asylbewerberleistungsgesetz zusammen mit 49-Euro-Deutschlandticket soll die Lage zusätzlich verbessern. Es ermöglicht Rentnern, ganz unbürokratisch morgens in Bayern Flaschen zu sammeln und abends ihren Flaschen­sammeljob im Saarland fortzusetzen.

Die eingesammelten Flaschen müssen nicht zwangsläufig gegen Geld getauscht, sondern können alternativ auch mit Sachleistungen, wie beispielsweise Tickets für die Oper oder Museumsbesuch, verrechnet werden, um obdachlosen Bürgern sowie Rentnern noch mehr kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Zum Teil kann der Gegenwert der eingesammelten Flaschen auf das Bitcoin-Konto der Flaschensammler eingezahlt und an Europas Außengrenzen oder in den Transitländern Ruanda, Tansania und Mauritius aufbewahrt werden. In diesen Ländern wird dann auch entschieden, ob der Antrag auf Flaschensammeln berechtigt ist oder nur geduldet werden soll.

Seitens einiger Bundesländer wird Skepsis laut. Sie befürchten zusätzliche Bürokratisierung des Flaschensammelns und glauben nicht an eine Besserung, zumal billige Nachahmerprodukte aus China den Flaschensammlermarkt zusätzlich zu fluten drohen.

Manche Experten sind der Meinung, dass Flaschensammeln kein ernstzunehmender Beruf sei, der geldwerte Erlös des Flaschensammelns dennoch versteuert werden sollte. Transferleistungen ins Ausland, die auf Flaschensammeln zurückgehen, sollen verhindert werden. Für die Opposition können die beschlossenen Maßnahmen für Deutschland nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer führenden Flaschensammlernation sein.