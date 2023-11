IMAGO/Future Image Japanische Soldaten bei einer gemeinsam mit britischen Streitkräften durchgeführten Übung (Shinto, 26.11.2022)

Am Dienstag und Mittwoch trafen sich die G7-Außenminister in Tokio. In der Schlusserklärung heißt es unter anderem, die G7-Staaten strebten weiterhin einen »freien und offenen Indopazifik« an, in dessen Gewässern das Prinzip der »Rechtsstaatlichkeit« gelte. Was bedeuten diese Begriffe für Sie?

Für uns sind das bloß Schlagwörter, hinter denen sich der Versuch der USA verbirgt, ihre hegemoniale Stellung auf dem Globus zu erhalten. Ihr größter Rivale, sowohl militärisch als auch ökonomisch, ist China. Die USA versuchen, durch eine vorteilhafte Bündnispolitik den Aufstieg der Volksrepublik zu stoppen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit zwischen den USA und Japan. Natürlich kritisieren wir auch China, das sich als neuer Hegemon aufspielt, etwa im Südchinesischen Meer. Doch die harte Haltung der USA setzt ein Wettrüsten in Gang, dem sich die Volksrepublik nicht entziehen kann.

Vom 10. bis zum 20. November finden in Japan militärische Manöver mit Beteiligung der japanischen Streitkräfte und des US-Militärs statt. Dies ist sicher auch Teil der Bündnispolitik, die Sie angesprochen haben.

Genau. Dabei wird die Simulierung von Kriegsszenarien immer wichtiger, selbst Szenarien eines Atomkriegs. Bei den Manövern geht es teilweise darum, Reaktionen auf die feindliche Zerstörung eines japanischen Atomkraftwerks zu üben. Auch werden zum ersten Mal Übungen auf zivilen Flughäfen durchgeführt. Dabei wird der Fall simuliert, dass die militärischen Start- und Landebahnen in Japan in einem Krieg zerstört worden sind. Außerdem wollen die Selbstverteidigungskräfte ihre militärischen Anlagen unter die Erde verlegen. Die Zeichen stehen mehr und mehr auf Krieg.

Die japanische Bevölkerung begrüßt laut Umfragen die Entscheidung des Ministerpräsidenten Ki­shida Fumio, die Militärausgaben zu erhöhen.

Das stimmt. Der Krieg in der Ukraine und die Aufrüstung Chinas haben hier einen Meinungsumschwung bewirkt. Es kommt aber auch darauf an, wie gefragt wird. In einer Umfrage im Mai gaben 57 Prozent der Befragten an, dass geopolitische Spannungen in erster Linie durch Diplomatie gelöst werden sollten. Und 58 Prozent halten eine Verdoppelung der Rüstungsausgaben, wie sie Kishida anstrebt, für übertrieben. Außerdem sind 80 Prozent dagegen, dass die Aufrüstung durch Steuererhöhungen finanziert wird.

Die Proteste gegen Kishidas Politik halten sich allerdings in Grenzen – ein großer Unterschied zum Jahr 2015, als auf den Straßen Zehntausende gegen die Einführung der kollektiven Selbstverteidigung protestierten, wodurch Japan verpflichtet wurde, im Notfall Verbündeten militärisch beizustehen.

Die meisten Japaner sind sich nicht bewusst, welchen gefährlichen Weg wir im Moment beschreiten. Falls ihnen die Augen aufgehen, könnte die Stimmung wieder kippen. Dazu braucht es sicherlich auch eine geeinte Opposition. Die größte Oppositionspartei KDP hält sich in der Frage der Aufrüstung bedeckt und kritisiert Kishida nur halbherzig. Wir an der Basis der Zivilgesellschaft bemühen uns sehr, die Opposition zu einen.

Ihre Organisation fordert den vollständigen Abzug der US-Truppen aus Japan und die Auflösung der japanischen Selbstverteidigungskräfte. Ist das nicht unrealistisch?

Wir halten uns dabei strikt an die japanische Verfassung, deren Friedensartikel 9 ein stehendes Heer verbietet. Sie haben natürlich recht, die meisten Japaner halten die Selbstverteidigungskräfte für nötig. Das bedeutet aber nicht, dass sie deren Beteiligung an US-Kriegen befürworten. Da sind wir uns mit der Bevölkerung einig. Aus akademischen Kreisen und selbst von den Selbstverteidigungskräften gibt es Stimmen, die einen Angriff Chinas oder Nordkoreas auf Japan für unrealistisch halten. Einziger Grund für eine Kriegserklärung wäre die Präsenz der US-Basen in Japan. Auch darum bestehen wir darauf, dass das US-Militär vollständig abzieht. Danach hätte Japan die Möglichkeit, Streitigkeiten mit seinen Nachbarn auf diplomatischem Weg zu lösen.