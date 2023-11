Der nächste »Forever war« ist im Gange und die halbe Plauener Kommune im Panikmodus. »Wann ist noch mal Armageddon?« will Roswitha wissen. »Ich glaube, 2040«, ächzt Udo. Er versucht, einen Kürbis zu erlegen. »Au!« – »Mensch, nimm doch die Flex!« ermahnt ihn Rossi, aber Udo ist ein Messerheld, er muss es mit Muskelkraft schaffen. »In Teheran steht eine Sanduhrinstallation, die zählt die Stunden bis zur ›endgültigen Vernichtung Israels‹. 2015 hatte der Ajatollah Khamenei sie auf das Jahr 2040 terminiert, warum auch immer.« – »Ist dann die Atombombe fertig, oder was?« fragt Rossi genervt.

Die Welt ist aus den Fugen. Heute sperren wir Menschen in Afrika in Lager. Morgen fliehen wir vor radioaktivem Fallout selbst dorthin. Sollte es eine höhere Gerechtigkeit geben, werden wir im »globalen Süden« genau das bekommen, was wir mit der Abschieberei verdient haben: kein Asyl.

»Ach was, ›labor omnia vincit‹!« Udo versucht, unsere düsteren Gedanken mit Schullatein zu vertreiben. »Das Labor gewinnt immer! Mein Kürbisexperiment scheint zu klappen, Mädels. Ich mache uns ein paar Vorratsgläser für den Katastrophenfall«:

Kürbiskompott süß-sauer

Einen Hokkaidokürbis waschen, schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. In eine Schüssel geben und etwa 30 ml Weißweinessig und einen halben Liter Wasser dazugeben und gut vermengen. Kühl stellen und über Nacht ziehen lassen. Eine Biozitrone dünn schälen, Schalen beiseite stellen, den Saft in einen Topf pressen. Eine Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und das Mark in den Topf kratzen. Die Schote mehrfach längs teilen und mit in den Topf geben. Ein daumengroßes Stück Ingwer waschen und mit Schale in Scheiben schneiden. Eine Zimtstange mehrfach teilen und zusammen mit der Zitronenschale, zehn Gewürznelken, 350 g Zucker, knapp 100 ml Essig und 150 ml Wasser aufkochen. Den Kürbis aus der Kühlung nehmen, abgießen und abtropfen lassen. Die Kürbis­stücke in dem Gewürzsud so lange kochen, bis sie außen etwas glasig sind. Abkühlen lassen und das Kompott in vier sterile 250-ml-Gläser füllen.

Wenn man die Gläser fachgerecht verschließt, dringt kein Uranoxidstaub ein – falls in der Nähe ein bisschen abgereichertes Uran verschossen wird. Die Strahlenbelastung ist zwar harmlos, versichert uns Washington, aber offenbar verträgt sie nicht jeder. Im Irak zum Beispiel stieg nach Einsatz der Munition in den 1990er Jahren die Krebsrate um das Sechsfache. DU (Depleted Uranium) gelangte in den Boden und ins Grundwasser, damit in die Nahrungskette, und veränderte das Erbgut von Mensch, Tier und Pflanze. Bis heute kommt es bei Babys zu Fehlbildungen. Da die Halbwertzeit von DU 4,5 Milliarden Jahre beträgt, lohnt es sich für Kontaminierte nicht wirklich, auf rasche Genesung zu hoffen. Wir packen also ins Notköfferchen: eine Staubmaske, eine Flasche Bier aus nicht radioaktiver Abfüllung und ein Glas Kürbiskompott süß-sauer. Für weitere Anregungen zum Thema empfehle ich den »Zwischenbericht aus Brüssel, Weltuntergang« von Martin Sonneborn: kurzelinks.de/2shk