1793, 17. November: Die Pariser Kathedrale von Notre-Dame wird auf Veranlassung der antiklerikal-atheistischen Hébertisten unter Führung von Jacques-René Hébert und Pierre-Gaspard Chaumette in »Tempel der Vernunft und der Freiheit« umbenannt. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die enge Zusammenarbeit der katholischen Kirche mit der Monarchie und dem konterrevolutionären Adel. Am 23. November wird ein Gesetz verabschiedet, wonach alle Kirchen in »Tempel der Vernunft« umzuwandeln seien und an jedem zehnten Tag dort ein »Fest der Vernunft« gefeiert werden soll.

1923, 16. November: Mit der Einführung der Rentenmark, maßgeblich beeinflusst von Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht und Reichskanzler Gustav Stresemann, endet die Hyperinflation im Deutschen Reich schlagartig. Infolge der Inflation konnten die Lasten des Krieges und der militärischen Niederlage weitgehend auf die lohnabahängigen Massen abgewälzt, das Nationaleinkommen zugunsten des Großkapitals umverteilt werden.

1988, 18. November: Nachdem von seiten der KPdSU unter Michail Gorbatschow vermehrt Stimmen laut werden, die eine historische Aufarbeitung der Verbrechen der 1930er Jahre in der Sowjetunion verlangen, reagiert die DDR-Führung distanziert und stellt die Auslieferung der sowjetischen Zeitschrift Sputnik ein. Im Neuen Deutschland heißt es: »Der Sputnik bringt keinen Beitrag, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft dient, statt dessen verzerrende Beiträge zur Geschichte.«

1993, 18. November: Der African National Congress (ANC) und die Nationalpartei von Frederik Willem de Klerk sowie 17 weitere Parteien und Organisationen des Apartheidsstaates unterzeichnen einen Entwurf für eine Übergangsverfassung für Südafrika. In der Folge finden im April 1994 Parlamentswahlen statt, aus denen der von Nelson Mandela angeführte ANC als Sieger hervorgeht. Mandela wird daraufhin der erste schwarze Präsident des Landes.

1998, 13. November: Der NATO-Rat billigt einen Einsatzplan für 1.200 bis 1.800 Soldaten im Kosovo. Angeblich zum Schutz der 2.000 unbewaffneten OSZE-Beobachter und deren Stationierung im benachbarten Mazedonien. Am gleichen Tag stimmt der Bundestag nach der Neuwahl noch einmal über die Teilnahme der Bundeswehr an einem Einsatz im Kosovo ab (namentliche Abstimmung, 540 gegen 30 Stimmen bei zwölf Enthaltungen).