Am 12. November 1948 traten fast zehn Millionen Arbeiter, Angestellte und Beamte in der westdeutschen Bizone in den befristeten Ausstand. Sie forderten Preiskontrollen und Mitbestimmung. Es ging dabei also gar nicht ausschließlich um höhere Löhne, der Streik war politisch. Seit den erfolgreichen Abwehrkämpfen gegen den Kapp-Putsch 1920 hatte es in Deutschland keine so umfassende Aktion der Arbeiterklasse gegeben. Und dennoch ist dieses Ereignis nahezu vollständig in Vergessenheit geraten, die Erinnerung irgendwo verschollen im Bermudadreieck des Archivs zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.

Während des ganzen Jahres 1948 hatten wiederkehrende Ausstände die Militärregierungen in der Bizone in Verlegenheit gebracht. Vordergründig richteten sie sich gegen die mangelhafte Nahrungsmittelversorgung, die bis zur Währungsreform vom 20. Juni in der Verantwortung der Militärverwaltung lag. In Köln traten am 21. Januar 100.000 Arbeiter und Angestellte in einen 24stündigen Proteststreik, in Wiesbaden waren es am 19. und 20. Januar 8.000 Arbeiter wegen einer angekündigten Streichung der Fettration. In Bayern beschloss der Gewerkschaftsbund ebenfalls im Januar einen 24stündigen Generalstreik, an dem sich 1,3 Millionen Beschäftigte beteiligten. Der Bund, die Gewerkschaftszeitung der britischen Zone, schrieb Mitte Februar: »Die Erregung der arbeitenden Bevölkerung über das völlige Versagen der Ernährungswirtschaft hat das Nordrhein- und Ruhrgebiet zu einem brodelnden Kessel gemacht.« Im Mai dann erneute Proteste – wieder aufgrund der mangelhaften Versorgungslage: 60.000 streikende Arbeiter in Hannover, 50.000 in Nürnberg.

Schock der Währungsreform

Mit der Währungsreform änderten sich die Bedingungen, unter denen der Kampf um die Lebenshaltung zu führen war. Die Reproduktion der Arbeitskraft war nun nicht mehr abhängig von der staatlichen Bewirtschaftungspolitik und der zugeteilten Rationen, sondern bestimmte sich vor allem über die Höhe der Löhne. Die Erfolgsmär von den schlagartig gefüllten Schaufensterregalen verschweigt geflissentlich das entscheidende Moment des Vorgangs: Zwar hatten die Geschäfte lange entbehrte Waren wieder im Angebot, doch die wenigsten konnten sie sich leisten. Gemäß den ordoliberalen Vorstellungen Ludwig Erhards, damals der für Wirtschaft zuständige Verwaltungsrat in der Bizone, wurde mit der Währungsumstellung die Freigabe der Preise bei fortgesetztem Lohnstopp verkündet. Binnen Kürze schraubten sich die Preise für viele Konsumgüter in für die meisten unerschwingliche Höhen. Somit bewirkte die Reform trotz voller Läden und Wirtschaftsaufschwung ein Absinken des ohnehin schon niedrigen Lebensstandards der Lohnabhängigen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Empörung über die Preissprünge in zahlreichen Protestaktionen entlud. Die örtlichen Gewerkschaften gerieten unter wachsenden Druck und riefen zu Käuferstreiks auf. In fast allen Städten der drei westlichen Besatzungszonen gab es im August derartige Aktionen, die teilweise eine kurzzeitige Verbilligung der wichtigsten Nahrungsmittel erwirkten.

Die Reform und ihre Folgen zeigten an, dass sich die Gewerkschaften bis dahin mit ihren wirtschaftspolitischen Forderungen nicht hatten durchsetzen können. Erwartet hatten sie von der Reform einen Ausgleich, der die Kriegs- und Nachkriegsgewinnler be-, die Lohnabhängigen entlasten würde. Als das Gegenteil eintrat, forderten sie verstärkt staatliche Preiskontrollen, die Durchführung eines gerechten Lastenausgleichs sowie die paritätische Besetzung der »fachlichen Wirtschaftsstellen« – branchenspezifische Selbstverwaltungsorgane, in denen Ein- und Ausfuhr wie auch die Rohstoffversorgung geregelt wurde. Eine Mehrheit des Frankfurter Wirtschaftsrats – eine Art Vorparlament – wies diese Forderungen als planwirtschaftlichen Eingriff in die freie Marktwirtschaft zurück. Erhard reagierte mit einem rhetorischen Ausfall. Aus dem »hysterischen Gekeife der Kollektivisten aller Sorten« spreche nur die »schlotternde Angst«, dass sich das Volk der Fessel der »geistigen Bevormundung und Tyrannei« einer »ebenso machthungrigen wie seelenlosen Bürokratie und Bonzokratie« entziehen könnte.

Die gewerkschaftsfeindliche Volte sollte nicht unwidersprochen bleiben. Eine Geheimkonferenz der Gewerkschaftsführung der britischen Zone beschloss am 26. Oktober in Münster, in den Westzonen »nunmehr energische Aktionen einzuleiten« und zu Arbeitsniederlegungen »in allergrößtem Ausmaß« aufzurufen. Verlauf und Charakter des dort beschlossenen Generalstreiks erhielten indessen durch die »Stuttgarter Vorfälle« eine entscheidende Wendung. Für den 28. Oktober hatte der württembergisch-badische Gewerkschaftsbund zu einer Protestkundgebung auf dem Stuttgarter Karlsplatz gegen die bizonale Wirtschaftspolitik aufgerufen, an der zwischen 40.000 und 50.000 Menschen teilnahmen. Einziger Redner war David Stetter, Vorsitzender des gewerkschaftlichen Ortsausschusses. Stetter forderte laut der Stuttgarter Zeitung einen »radikalen Kurswechsel der Frankfurter Wirtschaftspolitik, eine Kontrolle der gesamten Produktion und Kalkulation, der Preisgestaltung, feste Verkaufspreise für notwendige Bedarfsartikel, scharfes Vorgehen gegen Wucher und Preistreiberei sowie gegen Steuerhinterzieher. Notwendig sei eine Erhöhung von Löhnen, Gehältern, Renten und Fürsorgeunterstützungen. Nur eine planmäßige, den Bedürfnissen des Volkes angepasste Wirtschaft könne eine Änderung der gegenwärtigen Lage herbeiführen.« In der Folge wurde eine Protestresolution an den Wirtschaftsrat in Frankfurt am Main verabschiedet und die Kundgebung anschließend aufgelöst.

Was dann geschah, berichtete die Neue Zeitung so: »Die Unruhen begannen damit, dass einige Gruppen aus der abströmenden Menschenmasse in der Königsstraße zwei Luxusgeschäfte zertrümmerten. Die Demonstranten kletterten auf nahe Trümmer und schleuderten Steine und Bierflaschen gegen die Polizei, die sich mit Gummiknüppeln verteidigte. Dann richtete sich die Menge gegen die mit Verstärkung anrückende Militärpolizei, welche in wenigen Minuten den Bahnhofsvorplatz gesäubert hatte. Die MP setzte gegen die steinewerfenden Demonstranten Tränengasbomben ein. (…) Ein starkes Aufgebot von MP und Constabulary mit einigen Panzern und deutsche berittene Polizei hielten die Umgebung des Bahnhofs besetzt.«

Alliierte Restriktionen

Der Direktor der US-amerikanischen Militärregierung für Württemberg-Baden reagierte auf Ersuchen des Militärgouverneurs Lucius D. Clay unverzüglich und verordnete ein Ausgeh- und Versammlungsverbot. Stetter wurde zu Clay zitiert und gemaßregelt, da seine Rede »aufstachelnd und gegen die Militärregierung gerichtet gewesen« sei. Die Gewerkschaften distanzierten sich umgehend von den Vorfällen, hielten aber an den Plänen zur Arbeitsniederlegung fest. Laut Beschluss vom 26. Oktober, den auch die Gewerkschaftsvertreter der amerikanischen Besatzungszone billigten, sollten die vorgesehenen Streiks, Kundgebungen und Protestdemonstrationen zwei Tage andauern. Der Militärgouverneur der französischen Besatzungszone verbot den Streik gleich ganz. In der Bizone diktierten die britische und die US-amerikanische Militärregierung den Gewerkschaftsführern ihre Bedingungen: Sie verlangten von den Organisatoren des Streiks erstens, die Aktion auf einen Tag zu verkürzen, und zweitens, sich mit bloßer Arbeitsruhe zu bescheiden – weder Kundgebungen noch Demonstrationen, nicht einmal Streikposten wurden gestattet. Damit war dem Streik die Spitze genommen. Dennoch akzeptierten die Gewerkschaften diesen Eingriff, bekräftigten den Kampfbeschluss und verabschiedeten den Streikaufruf mit einem zehn Punkte umfassenden Forderungskatalog.

Am Freitag, dem 12. November 1948, ruhte in den Städten der Bi­zone die Arbeit fast hundertprozentig. Lediglich die lebenswichtigen Notdienste waren von der Arbeitsniederlegung ausgenommen. »So herrschte in Köln, Hamburg, Bielefeld, Osnabrück, Braunschweig, Frankfurt, Stuttgart und vor allem in Kiel fast sonntägliche Stille«, hieß es in der Neuen Zeitung. Nach Schätzungen des bizonalen Gewerkschaftssekretariats waren von insgesamt 11,7 Millionen Beschäftigten in der Bizone rund 9.250.000 in den Ausstand getreten. Das bedeutete, dass es den Gewerkschaften gelungen war, neben den circa 4,3 Millionen Mitgliedern weitere fünf Millionen Arbeiter zum Streik zu mobilisieren.

Hans Böckler, damals Präsident des bizonalen Gewerkschaftsrates, dankte noch am selben Abend in einer Radioansprache allen Arbeitern, die sich an der Arbeitsruhe beteiligt hatten, und betonte, die Gewerkschaften seien, da sie bei ihren Bemühungen, gerechte Löhne und Preise zu schaffen, auf taube Ohren gestoßen seien, zu dieser »Demonstration des gewerkschaftlichen Willens« gezwungen gewesen.

Trotz des hohen Maßes an Geschlossenheit und der organisatorisch gelungenen Ausführung blieb der Streikaktion ein unmittelbar festzustellender politischer Erfolg komplett versagt. Keine der Forderungen wurde umgesetzt oder fand Eingang in den damals im Entstehen begriffenen Verfassungstext. Erhard, dessen Sturz nicht zuletzt eines der Ziele des Streiks war, verblieb als Direktor des Wirtschaftsrats im Amt, auch weil Clay ihn weiter stützte.