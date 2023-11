IMAGO/United Archives Schier überirdisch – Vicco von Bülow alias Loriot

Meine Abneigung gegenüber dem Herum- und dem Anstehen resultiert vermutlich aus einer Erfahrung im Sommer 1980, als wir Kinder mit den Eltern in Köln ewig und drei Tage lang in eine Warteschlange gepfercht waren, bis wir endlich in die Ausstellung über Tutanch­amun hineinkamen.

Vergangenen Sonntag fuhr ich mit Frau Jander in die Frankfurter Innenstadt, um in der Caricatura, im Museum für Komische Kunst, die Werkschau »Ach was – Loriot zum Hundertsten« in Augenschein zu nehmen. Vor dem Eingang standen mindestens vierzig Leute, artig aufgereiht. Ein Mitarbeiter des Hauses trat auf uns zu und riet uns, ein andermal wiederzukommen (vielleicht an einem Werktag um Mitternacht). Das dauere hier mindestens eine, wenn nicht zwei Stunden. Man renne ihnen die Bude ein.

»Das reicht im Grunde für meinen Geburtstagsartikel«, sagte ich zu Frau Jander. »Lass uns einen trinken gehen.« Im Pilslokal »Binding Schirn« am Römer hauten wir ein halbes Monatsgehalt auf den Kopf, akkompagniert von einer Gruppe feiertrunkener, gewissermaßen naturhaft lärmender Iren am Nebentisch. Es war lustig, aber es wäre keine Szene für Loriot gewesen.

Wie andere große komische Künstler, etwa Karl Valentin und Heino Jaeger, war Loriots Arbeit mit den gesellschaftlich und kulturell geprägten Formen des ihm vertrauten sozialen Umgangs, mit spezifischen Konventionen verwoben. 1998 äußerte er im Gespräch mit August Everding (Everding: »Seine Komik entstand, wo Würde misslang«), »dass wir ohne Formen überhaupt nicht leben könnten«. – Was nicht zuletzt heißt, die Bildungsgesetze und, komplementär, die Prozesse der Beschädigung der Muttersprache verinnerlicht zu haben. Schier überirdisch sind Loriots Texte deshalb vor allem dort, wo ihm die vollständige Verquirlung von Phrasen und Ideologemen (und dergestalt deren Vernichtung) bei strikter Wahrung der Ausdruckscontenance gelang. Das könne er nur im Deutschen, »in dieser verkorksten deutschen Alltagssprache«, meinte er. Wörter wie »Sitzgruppe« und »Auslegeware« zum Beispiel ließen sich einfach nicht übersetzen.

Wahr ist auch ein Satz von Hugo Egon Balder: »Es gibt kein Wort, das die Größe von Loriot beschreiben kann.« Da wäre seine ungeheure schauspielerische Brillanz, seine Körperbeherrschung, ob im katastrophischen Slapstick (»Das schiefe Bild«, die anbetungswürdige Folge »Alles über das Fliegen«), ob als Dirigent der Berliner Philharmoniker, ob anderswo. Da wäre sein Gespür für die noch so geringe Geste; oder da wäre sein aberwitziges parodistisches Vermögen. Man betrachte nur, wie er – die Steinlaus des Prof. Grzimek einmal beiseite lassend – in »Fernsehwahn und -wirklichkeit« Peter Merseburger, den damaligen Chef von »Panorama«, und die Welt der polit-bürokratischen Technolekte auseinandernimmt: »Infolge der progressiven Staffelung kann ein siebenundneunzigjähriger Angestellter mit dreiundfünfzig Kindern und einem Einkommen von 1.400 D-Mark mit einer Steuerermäßigung von jährlich 386.000 D-Mark rechnen. Die gleiche Summe ergibt sich rein rechnerisch für einen fünfjährigen Angestellten mit einhundertsechsundzwanzig Kindern.«

Loriot war »ein Kopfkomiker«, sagte Otto Waalkes in einer ARD-Sendung zum Fünfundsiebzigsten. Loriot pflegte – als Zeichner, als Autor, als Regisseur, als Darsteller – das Ethos des Handwerkers, der zunächst einen detaillierten Plan entwirft. »Man kann nicht einfach so was machen«, lautete sein Ceterum censeo. Daher rührten sein vielgepriesenes Timing, seine mimetische Präzision und seine ethnologische Feinheit, seine – bei allen zeitweiligen Eskalationen in den Spießbürgerhöllen – in einem unerschütterlichen Taktgefühl gründende Dezenz. Er war »ein Menschenliebhaber«, merkt Gerhard Polt in der ausnehmend gelungenen TV-Würdigung »Loriot 100« (SWR/Radio Bremen 2023) an. Oliver Kalkofe hebt »den liebenden Blick auf die Dinge« hervor, und Helge Schneider assistiert: »Der hat nie gesagt: ›Du, du, du! Du darfst das nicht!‹ Oder: ›Die sind doof!‹«

Das Lachen ist ein Erträglichkeits­erzeuger. Devianz in der Strenge, Freiheit oder Anarchie im Zwang, das war Loriots Programm, mit dem sich ein Ausweg aus dem Saustall der zerbröselnden Kommunikation, aus der Verrücktheit der Sprachregelungen, aus dem Irrwitz der Politik, aus der Tücke der Usancen, aus dem allseitigen vollkommenen Scheitern, aus der Schwiemeligkeit unterdrückter Sexualität gelang. Ein Dialog aus »Pappa ante portas« (1991) zeigt das paradigmatisch. Putzhilfe Frau Kleinert: »Das ist wohl eine Kommunikationsstörung.« Herr Lohse: »Ich glaube, das hat etwas mit dem Geschlecht zu tun.« Frau Kleinert: »Ach.« Oder eine Moderation in der Reihe »Loriots sauberer Bildschirm«, die ab 1976 von Radio Bremen produziert wurde: »Das Verhalten von Mensch zu Mensch ist vielfältig und wunderbar.« Oder halt nicht, wie die nachfolgenden Filmsketche zeigen.

In dem Jubelband »Er lebe hoch! – Loriot zum 100. Geburtstag« (Hamburg 2023) findet sich ein Cartoon von Tim Oliver Feicke. Ein Mann liegt auf der Couch und ruft mit weit aufgerissenen Augen aus: »Loriot-Zitate! Es ist ein Alptraum! Wo man auch hinkommt, überall Loriot-Zitate!!« Der Psychiater antwortet: »Ach was.«

Das trifft etwas. Niemand muss Loriots Œuvre wieder mal genauer betrachten (was insbesondere in Anbetracht des liebevollen, rührenden Kinoerstlings »Ödipussi« mit der notabene genialen Evelyn Hamann sehr schade ist), überall perlen aus des Volkes Mund die Sentenzen vollautomatisch heraus: »Mein Name ist Lohse. Ich kaufe hier ein.« Der »Kosakenzipfel« und die ­»Winselstute«. – »Zicke, zacke, Hühnerkacke!« – »Früher war mehr Lametta.« – »Ein Klavier, ein Klavier.« Und so fort.

»Loriot war der gemeinsame Nenner, auf den sich ganz selbstverständlich alle einigen konnten«, schreibt Otto in »Er lebe hoch!«. Die einhellige Meinung an meiner Trinkhalle: »Loriot? Unübertroffen!« Dafür müsste ihm doch mal, zwecks Abkühlung des Gemeinschaftsgemüts, ordentlich einer übergebraten werden – für die hölzern animierten Knollennasenfiguren beispielsweise, für das »Thoeeelke!«-Getue von Wum, für die Selbstzitate (das Ei, das Ei, das Ei), für das Abkupfern bei Monty Python (»Die weiße Maus« ist eine schamlose Kopie von »The Dead Parrot«).

Meine Eltern, mit denen ich den vergangenen Silvesterabend stark vergnügt mit Loriot-DVDs verbracht habe, schätzen den Altmeister für »die psychologische Überhöhung der Tolpatschigkeit der Möchtegernmenschen«, wenden gleichwohl ein: »Das heutige Publikum versteht die Längen nicht mehr. Es ist der geduldigen Reflexion nicht mehr fähig.«

Dito da dürfte was dran sein. Allerdings wollen wir den widerlich regierungshörigen Bosettis und Böhmermanns immerhin Loriots hochaktuelles Credo vor den Latz knallen: »Eine Satire ist eine Waffe, die sich grundsätzlich gegen die Macht richtet.«