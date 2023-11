gemeinfrei Zwickau: Ruinen von Schloss Osterstein, das viele Jahre als Zuchthaus genutzt wurde, im Januar 2005

Alexander Schwab, der am 12. November 1943 im Zuchthaus Zwickau starb, ist vor allem für »Das Buch vom Bauen« in Erinnerung geblieben, dessen essayistische Auseinandersetzung mit neuen Formen und Techniken in der Rückschau zwei Besonderheiten aufweist. Die erste erklärt sich vermutlich bereits mit dem Erscheinungsjahr 1930. Da im abgelaufenen Jahrzehnt für das Neue Bauen ausgiebig gestritten worden war, konnte der am 5. Juli 1887 in Stuttgart geborene Autor einen vergleichsweise abgeklärten Ton anschlagen und sich gelegentlich mit Paraphrasen bekannter Gedankengänge, zum Beispiel Adolf Behnes, begnügen. Diese erste Besonderheit des Textes hängt freilich auch mit der zweiten zusammen, die in einer unverhohlen politischen Perspektive besteht: »Sinn und Absicht dieses Buches«, so verkündet gleich der erste Satz, »ist, zu zeigen, wie sich die geschichtliche Lage der Gegenwart, im großen gesehen, ausdrückt und spiegelt im Bauen, vor allem im Wohnungsbau. Das ist versucht worden, um es von vornherein zu sagen, innerhalb eines sozialistischen Gesamtbildes der Entwicklung.«

Zentrale These des Buches ist, dass am Neuen Bauen ein »Doppelgesicht« zu erkennen sei. Die »moderne Bauweise« sei zwar »ästhetisch in hohem Maße einheitlich; sie hat aber, wie es scheint, sehr verschiedene soziale Wurzeln, wird von ganz entgegengesetzten sozialen Schichten getragen und hat dementsprechend auch ganz verschiedene gesellschaftliche Ziele und Ausblicke.« Angefeindet vom Kleinbürgertum seien die »Ansätze und Versuche zu einem (neuen) Baustil« letzten Endes ein Ausdruck »der beiden großen Mächte, unter denen der entscheidende historische Kampf begonnen hat und zur endgültigen Auseinandersetzung drängt: Großkapital und Sozialismus«.

Dabei schien der Autor von keinem Zweifel geplagt, welchen Ausgang diese Entwicklung nehmen würde. Vorerst konnte eine derart unverblümte öffentliche Positionierung freilich Repressionen nach sich ziehen – zumal wenn man wie Schwab seit 1928 Pressechef der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung war. Das dürfte wohl der Grund gewesen sein, warum »Das Buch vom Bauen« unter dem Pseudonym Albert Sigrist in der sozialdemokratischen Buchgemeinschaft »Der Bücherkreis« erschien, die zu einem Auffangbecken ehemaliger führender Köpfe der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD) geworden war.

Nachdem er während seines mit der Promotion abgeschlossenen Studiums im »Wandervogel« und in der »Freideutschen Jugend« aktiv gewesen war, trat Schwab 1917 der USPD und 1918 dem Spartakusbund bei, bevor er 1920 die KAPD mitgründete und danach deren Vorstand angehörte. Nachdem er die Parteipolitik 1922 aufgegeben hatte, arbeitete er in Berlin vor allem als Journalist, ab 1927 auch für Die Form. Für diese monatliche Zeitschrift des Deutschen Werkbundes schrieb er unter anderem die Kolumne »Baupolitik und Bauwirtschaft«, die sich mitunter auf die trockene Diskussion von Branchenneuigkeiten beschränkte. »Zur politischen Aussprache ist diese Zeitschrift nicht der Ort«, hielt Schwab 1932 fest – nachdem er im vorangegangenen Beitrag diskret Marx angeführt hatte. Seine beharrliche Ablehnung von vermeintlich »vollkommenen Teillösungen«, die die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ausblendeten, mündete in jedem Fall in einer faszinierenden kritischen Auseinandersetzung mit technokratischen Ideen. Ausgerechnet im Februarheft des Jahrgangs 1933 gipfelte der Text in der Feststellung: »Die Macht wird nicht verschenkt, auch Zureden hilft da nicht.«

Von den Nazis, die derweil die Macht an sich gerissen hatten, wurde Schwab im Frühjahr desselben Jahres aus dem Staatsdienst entlassen und acht Wochen inhaftiert. 1934 gründete er mit Franz Jung einen Korrespondenzdienst, der etwa 50 Zeitungen belieferte – was wohl nicht zuletzt dem Zweck diente, ihm die Leitung der Widerstandsgruppe »Rote Kämpfer« zu ermöglichen. Es folgten die Verhaftung am 17. November 1936 und eine Verurteilung zu acht Jahren Haft, während der er angeblich an einer Lungenentzündung starb.