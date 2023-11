Amr Nabil/AP Die Einbußen gehen sowohl auf geschrumpfte Exporte des Konzerns als auch auf den sinkenden Ölpreis zurück

Beim saudiarabischen Energiekonzern Aramco, der zu 90 Prozent dem Staat gehört, steigen die Dividenden munter weiter, während der Reingewinn in den ersten neun Monaten dieses Jahres gesunken ist. Das zweitgrößte Unternehmen der Welt – hinter Walmart – gab am Dienstag seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal 2023 bekannt. Aramcos Netto­profit ist demzufolge im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 23 Prozent gefallen – von 42,43 auf 32,58 Milliarden US-Dollar. Damit setzt sich der Trend fort: Der Reingewinn lag im ersten Quartal um 19,25 und im zweiten Quartal um 38 Prozent niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Trotzdem zahlt die Gesellschaft den Aktionären für das dritte Quartal 29,38 Milliarden US-Dollar aus, während es im dritten Quartal 2022 nur 18,75 Milliarden waren.

Insgesamt ergeben sich für die ersten neun Monate annähernd 68,4 Milliarden US-Dollar Dividenden, während im gleichen Vorjahreszeitraum lediglich 56,26 Milliarden gezahlt wurden. Vermutlich will die Geschäftsführung damit die Attraktivität des Unternehmens steigern, da in nächster Zeit weitere Aktien im Wert von 50 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden sollen. So wurde es zumindest Anfang September gemeldet. Damals wurde erwartet, dass der Vorgang noch vor Jahresende stattfinden werde.

Aramcos Gewinneinbußen werden hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückgeführt. Da sind zum einen die sinkenden Ölpreise. Aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass der von Saudi-Arabien erzielte Ölpreis in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Durchschnitt bei 82,9 US-Dollar pro Barrel lag, im gleichen Zeitraum 2022 jedoch bei 104,3 US-Dollar pro Barrel. Vom neuen Gazakrieg hatten viele Marktbeobachter einen Anstieg der Ölpreise erwartet, jedoch trat dieser bisher nicht ein. Am Freitag mittag wurde der international wichtigste Orientierungswert Brent mit 80,87 US-Dollar und der für Nordamerika maßgebliche Wert WTI mit 76,56 US-Dollar pro Barrel notiert. Das ist beides mehr als zehn Prozent weniger als vor dem Krieg.

Der zweite wesentliche Grund für Aramcos sinkende Profite ist die Reduzierung der saudi-arabischen Ölexporte, die als Mittel gegen das Stagnieren oder sogar den Fall der Preise konzipiert ist. Zusätzlich zu den Kürzungen der Fördermengen in den Staaten des OPEC-Plus-Kartells hat Saudi-Arabien im April eine Senkung seiner Erdölproduktion um eine weitere Million Barrel pro Tag vorgenommen. Am vorigen Sonntag kündigte das Erdölministerium des Königreichs an, dass diese Kürzung bis Ende des Jahres aufrechterhalten werden soll. Auch eine Verlängerung über diesen Zeitpunkt hinaus ist nicht gerade unwahrscheinlich. Gegenwärtig produziert Saudi-Arabien neun Millionen Barrel pro Tag, während seine tatsächliche Förderkapazität mit zwölf Millionen Barrel pro Tag angenommen wird. Vor diesem Hintergrund ist der Fall der Nettoprofite nicht einmal extrem stark, und er fiel sogar etwas geringer aus, als die meisten Experten angenommen hatten.

Das vergleichsweise niedrige Niveau der Ölpreise wird in den meisten Analysen auf anhaltende Ungewissheit über die künftige Nachfrageentwicklung zurückgeführt. Im Gegensatz dazu behauptete Saudi-Arabiens Energieminister Abdulasis bin Salman am Mittwoch, die Nachfrage sei »robust«. Verantwortlich für die negative Preisentwicklung seien nur Fehleinschätzungen der wirklichen Marktlage und Spekulanten.

Für pessimistische Prognosen der kurz- und mittelfristigen Entwicklung des globalen Erdölbedarfs spielen die chinesischen Wirtschaftsdaten eine zentrale Rolle. Die monatlichen Exporte der Volksrepublik sind im Oktober zum sechsten Mal in Folge gefallen: um 6,4 Prozent im Vergleich zum selben Monat 2022. Grund dafür ist der Rückgang des chinesischen Handels mit den USA, der EU, Japan und Südostasien. Neben schwächelnden Wirtschaftsdaten spielen dabei wahrscheinlich auch politisch motivierte Einschränkungen der Importe aus China eine Rolle.