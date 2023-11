IMAGO/Jannis Große Seit Jahren werden Gegner des G20-Gipfels 2017 kriminalisiert und vor Gericht gezerrt (Hamburg, 10.7.2020)

Im Januar beginnt ein neuer Prozess wegen der Anti-G20-Demonstration am 7. Juli 2017 im Hamburger Straßenzug Rondenbarg. Was genau ist damals passiert?

An diesem Tag waren bereits früh am Morgen Tausende Aktivisten unterwegs, um zu demonstrieren und um Zufahrtswege der Teilnehmer des G20-Gipfels zu blockieren. Auch vom Protestcamp in Hamburg-Altona gingen verschiedene Demonstrationszüge los. Einer davon wurde im Industriegebiet Rondenbarg brutal von der Polizei gestoppt und zerschlagen. Die Polizei rannte mit lautem Gebrüll auf die Demonstration zu und knüppelte und schlug die Demonstrierenden nieder. Von hinten wurden gleichzeitig Wasserwerfer eingesetzt. Viele Aktivisten erlitten Verletzungen, von Prellungen und Platzwunden bis hin zu offenen Knochenbrüchen. Zu schweren Verletzungen kam es unter anderem durch ein wegbrechendes Geländer, als Demonstrierende darüber fliehen wollten und von der Polizei dagegengedrängt wurden. Einige Aktivisten stürzten samt dem Geländer auf einen drei bis vier Meter tiefer liegenden Parkplatz. 14 Menschen waren so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Weitere 59 wurden vor Ort festgenommen. Der Polizeieinsatz am Rondenbarg gehört neben dem Angriff auf die »Welcome to Hell«-Demo am Tag davor zu den brutalsten während des G20-Treffens in Hamburg. Gegen die gewalttätigen Polizeibeamten gab es selbstverständlich keine Prozesse.

Was waren die Repressionsfolgen? Welche Prozesse gab es seither schon?

Im Rahmen des Rondenbarg-Verfahrens wurde 2019 gegen 85 Beschuldigte Anklage erhoben. Bisher wurde noch kein Prozess zu Ende geführt. Es gab allerdings bereits zwei Anläufe. Der erste Prozess war gegen Fabio aus Italien. Er saß nach seiner Festnahme am Rondenbarg fast fünf Monate in Untersuchungshaft in Hamburg. Dieser Prozess platzte im Februar 2018, weil die Richterin in Mutterschutz ging. Dann gab es 2020 noch einen Prozess gegen die fünf jüngsten Angeklagten, welche im Juli 2017 noch minderjährig waren. Der Prozess wurde aufgrund der Coronapandemie Anfang 2021 abgebrochen. Nach dem Gipfel fanden im Dezember 2017 im Zuge der Ermittlungen im Rondenbarg-Verfahren auch bundesweit Hausdurchsuchungen in 23 Wohnungen und zwei linken Projekten statt. Außerdem kam es zu einer umfangreichen Öffentlichkeitsfahndung. Dabei wurden mehrfach Hunderte Fotos von Personen öffentlichgemacht, darunter auch von 26 Personen bezüglich Rondenbarg.

Was sind die konkreten Anklagepunkte?

Den Angeklagten wird schwerer gemeinschaftlicher Landfriedensbruch in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall, versuchte gefährliche Körperverletzung, die Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung vorgeworfen. Es geht dabei jedoch nicht um den Vorwurf selbstbegangener Taten, sondern allein die Anwesenheit auf der Demonstration wird den Betroffenen zur Last gelegt.

Welche Folgen hätte es, wenn dieser Prozess mit Verurteilungen enden würde?

Eine Verurteilung würde einen schweren Angriff auf das Versammlungsrecht bedeuten. Es würde ein Präzedenzfall für zukünftige Demonstrationen geschaffen werden. Teilnehmer einer Versammlung könnten für die Aktionen Einzelner verantwortlich gemacht werden. Dies könnte viele Menschen abschrecken, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Ein zentrales Grundrecht würde somit eingeschränkt.

Der Prozess ist für mehrere Monate geplant. Was bedeutet das für die Angeklagten?

Bisher sind 25 Prozesstermine bis August 2024 festgesetzt. Für die Angeklagten, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, bedeutet dies zum Teil lange Anreisen nach Hamburg mehrmals im Monat. Für einen längeren Zeitraum müssen die Angeklagten nicht nur ihre Lohnarbeit, sondern auch alle familiären oder sonstigen Aktivitäten mit dem Prozessablauf unter einen Hut bringen. Als Kampagne wollen wir die Betroffenen unterstützen und sie mit der Repression nicht alleinlassen. Wir rufen dazu auf, nach Hamburg zu den Prozessen zu kommen.