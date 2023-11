IMAGO/ABACAPRESS Maskierte Statuen sollen die Bevölkerung auf die giftige Deponie aufmerksam machen (Strasbourg 5.3.2022)

Tausende Tonnen an giftigen Industrieabfällen wie Arsen, Zyanid oder Merkur, zusammengepresst in unterirdischen Schächten eines ehemaligen Kalibergwerks unterhalb des größten Grundwassersees Europas: Was sich in einem Salzstock bei Mulhouse abspielt, wäre ohne Umweltverbände wie Alsace Nature kaum an die Öffentlichkeit gelangt. Einzig ein Großbrand im September 2002 hatte es zuvor geschafft, die Deponie Stocamine in die Schlagzeilen zu bringen. Während die Bevölkerung eine rasche Bergung der Giftstoffe fordert, wollen die Betreiberin MDPA und die Präfektur das Wittelsheimer Bergwerk seit Jahren mit Beton versiegeln. Am Dienstag scheiterte der Staat mit einem erneuten Anlauf, die Rückholung der maroden Pakete aus 500 Metern Tiefe ein für allemal zu verhindern.

Noch im September färbten Klimagruppen die Kanäle mehrerer Elsässer Städte mit grüner Lebensmittelfarbe, um auf die Gefahren der Deponie hinzuweisen. Der lokale Widerstand gegen Stocamine ist groß. Doch die Öffentlichkeitsbeteiligungskommission beschied am 7. Juli trotz einer Ablehnungsrate von 97,9 Prozent, die Deponie zu versiegeln. Es war nicht der erste Anlauf, mit dem die Präfektur die lästige Deponie »aus der Welt« schaffen wollte. Bereits in der Vergangenheit hatten Gerichte das Vorhaben gestoppt. Die Präfektur hatte nun bereits Bauunternehmen ausfindig gemacht, die die einst angeblich zur Rückholung gedachte Mülldeponie verschließen sollten. Ein von der Umweltbewegung angestrengtes Justizverfahren musste daher erneut die demokratischen und ökologischen Ansprüche gegen die Industriefolgeschäden durchsetzen. Und das Verwaltungsgericht in Strasbourg gab den Umweltverbänden am Dienstag in einem Eilverfahren recht.

Es verkündete nicht nur, dass der Beschluss der Präfektur möglicherweise in Gänze illegal sei. Die zwei Hauptargumente des Anwalts François Zind, es gebe wesentliche Bedenken bezüglich der »Irreversibilität und des Wasserschutzes«, wurden erstmalig rechtswirksam durch den mangelhaften »Schutz zukünftiger Generationen« ergänzt. Ein vor zehn Tagen vor dem Pariser Verfassungsgericht gefälltes Urteil im Zusammenhang mit dem Atommüllprojekt Cigéo bei Bure überführt neuerdings das Konzept »intergenerationeller Solidarität« ins französische Umweltrecht. Frankreichweit gibt es zahlreiche Beispiele ökologischer Widerstände, die von der Rechtsprechung profitieren könnten. Für Projekte der Tiefenendlagerung gefährlicher Abfälle dürfte der Rechtsstreit jedenfalls ungünstige Präzedenzen schaffen. So nun auch in der Kalistadt Wittelsheim am Fuße der Vogesen.

Auch der vom französischen Staat gegen Teile der Bewegung geführte Rechtsstreit, nämlich das Verbotsverfahren gegen die Aktivistengruppe »Aufstände der Erde« (auf französisch: »Soulèvements de la Terre«), scheiterte am Tag nach dem Strasbourger Eilverfahren gegen Stocamine. Die Umweltschützer hatten sich in der jüngeren Vergangenheit an verschiedenen Auseinandersetzungen in mehreren französischen Provinzen beteiligt. Mit Protesten gegen Zementwerke, den Massentourismus, die Agrarindustrie, Autobahnen oder die Privatisierung von Wasser erreichten sie auch international Bekanntheit.

Das nach den Ausschreitungen von Sainte-Soline angestrebte Verbot der »Soulèvements« durch Innenminister Gérald Darmanin wurde jetzt vom Staatsrat zurückgewiesen. Dieser befand am Mittwoch, das angestrebte Verbot der Kampagne sei »ungeeignet und unangemessen«, und das im Juni erlassene Dekret sei aufzuheben. In Frankreich hat die »Verteidigung des Lebendigen« demnach erfolgreiche Tage hinter sich – zumindest vor der Justiz.Das macht Mut für die Zukunft.