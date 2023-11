Christian Charisius/dpa Nach AKW-Abschaltung: Im 2. Quartal wurden 7,1 Milliarden KWh mehr Strom importiert als exportiert

Kurz vor Beginn der närrischen Jahreszeit ändert die Bundesregierung die Regeln. Wieder einmal. Am Donnerstag verkündete das Team Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Die Grünen), Christian Lindner (FDP) seine Version eines Durchbruchs beim Problem der Energiekosten für die Wirtschaft. Mit einer Mischung aus Steuersenkung und direkten Subventionen sollen nicht nur besonders energieintensive Unternehmen, sondern das gesamte produzierende Gewerbe gestützt werden.

Wer ein kollektives Aufatmen erwartet hatte, lag falsch. Neben braver Berichterstattung kamen auch Mainstreammedien nicht umhin, Fragen zu stellen. Der Tenor: Ja, es sei gut, dass man in Berlin den Ernst der Lage nun auch begriffen habe. Die verkündeten Maßnahmen allerdings reichten – Version eins – nicht aus. Oder wären – Version zwei – sogar kontraproduktiv. Der Versuch des Staates, in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess einzugreifen, bringt selten die erwünschten Resultate. Besonders dann, wenn die Initiatoren absehbare Nebenwirkungen ignorieren. Hinzu kommt, dass es bei den Energiepreisstützen nicht um Verbesserung der Verwertungsbedingungen, sondern um die Abmilderung der Folgen politischer Fehlentscheidungen geht.

Auf die Sanktionen gegen den bis dahin wichtigsten Lieferanten von Energieträgern Anfang 2022 muss nicht weiter eingegangen werden. Die Rückwirkungen auf die exportorientierte Industrie Deutschlands bekamen alle zu spüren: Eine hochschnellende Nachfrage nach Rohstoffen, die man nicht mehr von Russland beziehen wollte, heizte die Inflation an. Waren »Made in Germany« verteuerten sich. Die Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten geriet in Gefahr – und die bislang laut IWF viertgrößte Volkswirtschaft der Welt kam aus dem Takt. Das Ergebnis: Rezession.

Der Sanktionsschock allein hätte diese Wirkung nicht haben können, wäre nicht gleichzeitig die Energiewende mit viel Eifer statt kühler Vernunft exekutiert worden. Fakt ist, dass erneuerbare Energieträger weder zum Nulltarif noch besonders günstig zu haben sind. Auch ist das Problem ihrer unsteten Verfügbarkeit nicht gelöst. Dennoch wurden die letzten Atommeiler abgeschaltet, eine Streckung der Laufzeit abgelehnt und die vorhandene Energie durch CO2-Bepreisung erheblich verteuert. Die immer wieder von Regierung und Medien verkündete Botschaft, dass mit dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren der Strompreis sinken werde – irgendwann –, beruht eher auf Wunschdenken. Ein Sinken würde ja zumindest voraussetzen, dass alle Industrieländer weltweit ein ähnliches Energiewendekonzept verfolgen. Tun sie aber nicht.

Das Ergebnis: Ende 2023 steckt die BRD in der Krise. Teile der Industrie wandern ab oder erwägen es. Auch Handwerk und Gewerbetreibende zerbrechen sich den Kopf, ob sie die gestiegenen Kosten noch lange an die Kunden weitergeben können. Die jetzt verkündeten Pläne können. Und das zeitlich begrenzt, selektiv und zu Lasten von Steueraufkommen und Schuldenstand. Rund 350 handverlesene Konzerne sollen zusätzliche Gelder bekommen – weil sie im »internationalen Wettbewerb« stehen. Das sorgt für weiteren Unmut und drückt die Stimmung.

Konkurrenz ist ein Kernelement der kapitalistischen Reproduktionsweise. Sie kann nicht in Teilbereichen wie Deutschland ausgehebelt werden, wenn Akteure auf den globalen Märkten dank kostengünstigerer Energie und ähnlichem technologischem Niveau der Industrie die Waren billiger anbieten. Schon innerhalb der EU differieren die Strompreise erheblich. So liegen sie in Frankreich deutlich unter denen der BRD. Und im Vergleich zur US-Konkurrenz bezahlten hiesige Unternehmen dreimal soviel für die Megawattstunde, wie dpa am Donnerstag berichtete.

Auf die EU kann die Ampel nicht hoffen. Zwar ist bei dem in Brüssel herrschenden Regulierungseifer denkbar, dass die Kommission versuchen könnte, eine Abschottung gegen preiswerte Güter aus dem Nicht-EU-Bereich in Erwägung zu ziehen, die mit Hilfe der Nutzung konventioneller Energiequellen produziert werden. Dies aber würde nicht nur auf Widerstand in Mitgliedsländern stoßen, sondern könnte der internationalen Arbeitsteilung – auch neoliberale Globalisierung genannt – den Todesstoß versetzen.

Zahlreiche kapitalistische Ökonomen warnen: Ohne preiswerte Energie gibt es weder eine profitable Produktion, noch ist das derzeitige Wohlstandsniveau zu halten. Deutschlands Wirtschaft ist zwar weit davon entfernt zu kollabieren. Doch die steten Weichenstellungen in Richtung CO2-freier Wirtschaft im Blindflug sowie die US-gesteuerten Attacken gegen den aufstrebenden globalen Süden machen es schwer, irgendwann tatsächlich gegenzusteuern.