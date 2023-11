REUTERS/Alexander Ermochenko Vielleicht bald in russischer Hand: Die Kokerei von Awdijiwka (18.10.2023)

Russische Truppen haben offenbar nördlich der umkämpften Kokereistadt Awdijiwka bei Donezk Geländegewinne erzielt. Medien beider Kriegsparteien meldeten, sie hätten einen Bahndamm gestürmt und »säuberten« jetzt ein Datschengelände östlich der Ortschaft Stepowe. Auch im Frontabschnitt südlich von Bachmut gelangen russischen Truppen offenbar kleinere Erfolge im Kampf um das zerstörte Dorf Kleschtschijewka, das sie zuvor an den Gegner verloren hatten. Russische Angaben über hohe ukrainische Verluste waren nicht unabhängig zu überprüfen, eigene Verluste gibt keine der beiden Seiten bekannt.

Es fällt jedoch auf, dass offizielle ukrainische Vertreter beginnen, die Öffentlichkeit des Landes auf den Verlust von Awdijiwka vorzubereiten. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Witalij Barabasch, sagte im ukrainischen Fernsehen, nur der aufgeweichte Boden hindere die russische Seite noch an einem direkten Angriff auf die Stadt. Das bedeutet implizit, dass das ukrainische Militär einen solchen Angriff offenbar nicht verhindern könnte. Ebenfalls im ukrainischen Staatsfernsehen spielte ein ukrainischer Militär die strategische Bedeutung der noch vor kurzem als »Festung« gerühmten Stadt herunter und erklärte, ein Verlust von Awdijiwka wäre »taktisch unerfreulich«, würde aber an der Gesamtlage nichts ändern.

Trotz der angespannten Lage an der Donbassfront setzte die Ukraine ihre Angriffe auf Ziele auf der Krim fort. Bei einer Drohnenattacke auf die Stadt Skadowsk an der Grenze zum Festland wurden nach russischen Angaben am Donnerstag elf Bewohner verletzt. Russland meldete auch die Abwehr mehrerer unbemannter Marinedrohnen vor Stützpunkten auf der Krim.

Gleichzeitig gelingt es der Ukraine offenbar, ihren Brückenkopf auf dem südlichen Ufer des Dnipro östlich von Cherson auszubauen und ihre Positionen besser zu versorgen. Das geht indirekt aus einer russischen Reportage hervor, in der es hieß, die Ukrainer hätten nahe der Ortschaft Krinki unter anderem eine Feldhaubitze verloren. Zuvor hatten russische Medien aus diesem Frontabschnitt immer berichtet, die Ukraine könne mangels entsprechenden Pioniergeräts keine schweren Waffen über den Fluss bringen.