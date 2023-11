Joshua Regitz/jW

Freunde, Genossen und Kollegen haben am Donnerstag abend in der jW-Maigalerie an den am 8. September nach schwerer Krankheit verstorbenen Lyriker und Dramaturgen Michael Mäde-Murray erinnert. »Micha hat sich dem Marxschen Grundsatz, an allem ist zu zweifeln, standhaft gestellt«, würdigte Ellen Brombacher die Fähigkeit des langjährigen Leiters der jW-Galerie, »Widersprüche auszuhalten, auch die schmerzhaftesten«. Wie er lebte, »lehrte uns klug und freundlich durch die Welt zu gehen«, sangen Gina und Frauke Pietsch (Bild) über den Verstorbenen. (jW)