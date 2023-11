IMAGO/greatif Die NFL drängt auf den deutschen Markt, die Stadt fördert das mit Millionen: Cheerleader und Maskottchen der Indianapolis Colt in Frankfurt am Main (8.11.2023)

Vergangenen Sonntag fand das erste von zwei Spielen der National Football League in Frankfurt statt, für den nächsten Sonntag ist ein weiteres geplant. Die Stadt hielt es offenbar für erforderlich, diese US-Liga trotz ihres Milliardenumsatzes zu subventionieren. Wofür braucht die NFL so dringend die städtischen Zuschüsse von rund zwei Millionen Euro?

Die NFL braucht überhaupt keine Subventionen. Sie ist eine der profitabelsten Sportligen der Welt mit Umsätzen im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich. Das ist ein gigantisches Wirtschaftsunternehmen. Die Stadt Frankfurt am Main hat Steuergeld der Frankfurterinnen und Frankfurter verschwendet.

Was genau hat so viel Geld gekostet?

Das wissen wir eben nicht genau. Allein 500 Fahnen in der Innenstadt mit dem NFL-Logo zu hissen, um auf diese Spiele aufmerksam zu machen, lässt uns kopfschüttelnd zurück. Aber das kann ja wohl keine zwei Millionen Euro gekostet haben. Wir haben jetzt als Oppositionsfraktion eine Anfrage gestellt, weil uns genau das auch interessiert. Allerdings hätten wir es schon im Vorfeld wissen wollen, bevor die Mittel locker gemacht wurden. Aber die in der Stadt regierende Ampelkoalition plus Volt hat den Geldbeutel einfach aufgemacht und dem Wirtschaftsunternehmen wie gewünscht das Geld hinterhergeschmissen. Man subventioniert so ein Sportevent mit Ticketpreisen von bis zu 225 Euro, um extra eingeflogene NFL-Stars zu erleben. All das ist Ausdruck der wachsenden Vermarktungslogik im Profisport, die immer groteskere Züge annimmt. Die NFL ist nicht auf Unterstützung angewiesen – im Gegensatz zu den kleinen Frankfurter Sportvereinen, den Schwimmbädern, die für den Schulsport gebaut werden müssten, und so weiter. So ein Hochglanzevent dagegen braucht kein Mensch.

Was verspricht sich die Stadtregierung davon?

Man erhofft sich, dass Touristen in die Stadt kommen, Hotels gebucht werden, die Gastronomie profitiert. Das rechtfertigt aber nicht, dass man das Geld falsch ausgibt. Frankfurt hat sowieso viel zu bieten: eine gute Infrastruktur, ein Superstadion, die Stadt liegt mitten in Europa. Es erschließt sich mir nicht, wozu die Fördergelder von zwei Millionen Euro für die NFL dienen sollen. Die lokale Wirtschaft kann man besser ankurbeln. Wir bräuchten einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr, Verkehrsknotenpunkte müssten instandgesetzt und vor allem die soziale Infrastruktur ausgebaut werden. All dies wäre gerade jetzt notwendig, da die Inflation durch steigende Preise Teile der Bevölkerung, aber auch kleine Vereine und Initiativen aus dem sozialen Leben ausschließt. In Frankfurt haben wir große Kinderarmut, immer mehr Kinder und Jugendliche wachsen in Bedarfsgemeinschaften auf. Kürzlich gab es einen Warnruf der Caritas an die Stadt: Weil die Bundesregierung die soziale Mittel für Geflüchtete kürzt, etwa für Sozialverbände, deren Beratung und Integrationskurse, wird die Stadt Frankfurt es kompensieren müssen. Dafür brauchen wir jeden Euro; diese überflüssigerweise verschwendeten zwei Millionen Euro werden fehlen.

Für den Sport ist der SPD-Oberbürgermeister Mike Josef zuständig. Zeigt der Vorgang exemplarisch, dass er eine speziell das Kapital hofierende Politik in der Mainmetropole priorisiert?

Allerdings. Bei uns steht er im Fokus der Kritik, weil er sich quasi zum Werbeträger der NFL gemacht hat. Im zuständigen Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport hat er auf meine Nachfrage dazu eine Lobeshymne auf dieses Megaevent angestimmt, wie es das Sportunternehmen selber nicht besser hätte machen können. Die Wirkung dieser Ausgaben verpufft aber. Aus meiner Sicht war der Oberbürgermeister viel zu leichtfertig bereit, dieses Geld auszugeben.

Was kann eine Partei wie Die Linke unternehmen, damit die Stadt nicht weiterhin das Steuergeld der Frankfurterinnen und Frankfurter solchen Sportkonzernen nachwirft?

Wir haben als einzige Oppositionspartei dieses Thema kritisch angesprochen. Wir werden auch künftig, was die Förderung der sozialen Infrastruktur und des Breitensports angeht, das soziale Korrektiv sein. Als solches wird Die Linke unbedingt gebraucht.