»Der Krieg beginnt hier«: Unter diesem Motto haben Hafenarbeiter im italienischen Genua am Freitag morgen Waffenlieferungen nach Israel blockiert. Zum Protest gegen die »Kriegslogistik« hatte das Kollektiv autonomer Hafenarbeiter (CALP) aufgerufen. Rund 500 Menschen beteiligten sich an der Aktion, neben den Hafenarbeitern auch zahlreiche Mitglieder der Basisgewerkschaft USB und des linken Parteienbündnisses Unione Popolare. Auch mehrere pazifistische Studentenorganisationen waren dabei. »Der Feind ist zu Hause. Wir führen Krieg gegen den Krieg«, hieß es in einer Presseerklärung.

»Wir sind dem Aufruf der palästinensischen Gewerkschaften zur Blockade der Waffenlieferungen gefolgt und haben uns den Hafenarbeitern von Genua angeschlossen«, erklärten Giuliano Granato und Marta Collot, die beiden Kosprecher von »Potere al Popolo«, das zur Unione Popolare gehört, am Freitag gegenüber jW. Solidarität dürfe sich nicht auf Worte beschränken, sondern müsse Initiativen hervorbringen, »die in der Lage sind, die Kriegsmechanismen zu stören, die den Tod nach Gaza bringen«.

Die CALP forderte in ihrem Blockadeaufruf ein Ende aller Waffengeschäfte im Hafen und wies auf die Bedeutung des Ortes für andere Konflikte hin. »Während in der Ukraine seit fast zwei Jahren ein Krieg zwischen Blöcken kapitalistischer Länder tobt, während der Staat Israel die Palästinenser massakriert, während ein Atomkrieg vor der Tür steht, zeichnet sich der Hafen von Genua weiterhin als Drehscheibe der Kriegslogistik aus«, so das Arbeiterkollektiv.

Tatsächlich gilt der Genueser Hafen als wichtige Drehscheibe für europäische, vor allem aber deutsche Waffenlieferungen. Sogar am Terminal, wo sonst nur Passagierboote anlegen, seien in den vergangenen Wochen Militärlastwagen mit Ziel Tunesien beladen worden, erklärte CALP-Sprecher José Nivoi. Diese seien »wahrscheinlich für die Unterdrückung von Migranten bestimmt«.

Konkret ging es am Freitag um die Blockade einer Lieferung des Frachtunternehmens ZIM, das regelmäßig im Hafen von Genua operiert, die in den frühen Morgenstunden Genua in Richtung Israel verlassen sollte, um frisches Kriegsmaterial aus der EU zu liefern.

Eine ähnliche Mobilisierung gab es diese Woche von Hafenarbeitern in Sydney, Australien, die ebenfalls gegen das Anlegen eines Frachters der israelischen Firma ZIM protestierten. Am Montag organisierten sich auch die Hafenarbeiter von Barcelona und kündigten an, »die Aktivitäten von Schiffen mit Kriegsmaterial« zu verhindern. Als Arbeiter, so hieß es in der Erklärung der Spanier, »verteidigen wir vehement die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte«. Es gebe »keinen Grund«, der »das Töten von Zivilisten rechtfertigt«.

Auch in Belgien weigert sich das Flughafenpersonal seit mehreren Wochen, Waffen zu verladen, mit der Begründung, dass »das Be- und Entladen von Kriegsmaterial zur Tötung unschuldiger Menschen beiträgt«. In den Vereinigten Staaten, in der Nähe von Seattle, blockierten Aktivisten vergangene Woche den Hafen von Tacoma, weil ein vor Anker liegendes US-Schiff Munition und Waffen für Israel geladen hatte. Das Schiff war bereits einige Tage zuvor von Arbeitern im Hafen von Oakland in der Bucht von San Francisco aufgehalten worden.