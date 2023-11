München. Der vorzeitige Gruppensieg in der Champions League beim 2:1 gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch abend hat dem FC Bayern München eine Siegprämie von 2,8 Millionen Euro gebracht. Hinzu kommen 9,6 Millionen Euro für den Achtelfinaleinzug. Die Einnahmen aus dem UEFA-Prämientopf summieren sich damit auf 71,69 Millionen Euro für die Münchner. Die Summe ergibt sich aus den Zuschauereinnahmen von nunmehr mindestens vier Heimspielen sowie den Geldern aus dem sogenannten Marktpool. 35,25 Millionen Euro kassieren die Münchner als Zweiter der UEFA-Koeffizientenrangliste. Das Startgeld liegt bei 15,64 Millionen Euro. Die vier Siege in der Gruppe A bringen 11,20 Millionen Euro. (dpa/jW)