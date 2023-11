jW

Viele Fußballfans in meinem Alter lieben diesen Sport so, weil wir als Jugendliche immer mit einem Auge nach England geschaut haben, ins Mutterland des Fußballs. Die Stimmung dort war für uns, auch aus der Ferne betrachtet, einmalig. So ziemlich alles wurde von uns kopiert, die Gesänge, der Habitus und manchmal auch die fliegenden Fäuste. Und jeder von uns wollte unbedingt einmal ein Spiel auf der Insel in dieser einmaligen Atmosphäre erleben. Auch mich als Fan, der im Osten aufgewachsen ist, führte der erste Weg nach der »Wende« auf die Insel zu einem Spiel in London. Das war zu Zeiten, als sich der Kommerz noch in Grenzen hielt.

Das verhält sich heute gänzlich anders. Das große Geld der Oli­garchen und der Scheichs bestimmt die Premiere League mit durchaus skurrilen Auswirkungen auf den Stadionbesuch. Vom Verbot, sein Bier am Platz zu trinken, bis zum nicht erlaubten Aufstehen vom Sitzplatz. Bei Verstoß kommt ein netter Steward und fordert einen auf, das Stadion zu verlassen. Fans haben keine Mitspracherechte, und so zieht es manch englischen Fußballfreund, auch ob der astronomischen Eintrittspreise auf der Insel, in unsere Stadien, wenn er noch bezahlbaren Fußball sehen will.

Wie groß der Unmut der Fans auf der Insel ist, haben wir schon 2021 an ihren Protesten gegen die Super League gesehen. Damals schaute man neidisch auf unsere 50-plus-eins-Regelung. Offensichtlich führte auch das zu einem Umdenken auf der Insel. Denn wie jetzt bekanntwurde, soll eine Regulierungsbehörde geschaffen werden, die dem immer weiter ausufernden Kommerz und der fehlenden Mitbestimmung der Fans Einhalt gebieten soll. Ohne sie soll es keine Änderung von Farben, Logo oder Standort eines Vereins geben. Auch die Finanzen sollen kontrolliert werden. Kleine Schritte, aber immerhin, denkt sich der deutsche Fan. Denn so konnte es nicht weitergehen. Auch wenn die Behörde frühestens zur Saison 2025/2026 an den Start gehen soll, ist es doch ein Anfang.

»Sport frei!« vom Fananwalt.