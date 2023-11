IMAGO/Dennis Hetzschold Testspiel der SG Dynamo Dresden gegen den FC Slovan Liberec im Stadion der Freundschaft in Görlitz am 24. März 2022

Sieht man Aufnahmen vom Zustand der Sanitärräume des Görlitzer Stadions »Junge Welt«, man möchte umgehend zu den beinahe edel wirkenden Toiletten in den Redaktionsräumen der Tageszeitung junge Welt eilen und sich in aller Bescheidenheit dankbar zeigen. Danach bleibt die Pflicht, darüber zu berichten, wie es um die Sportförderung in diesem Land bestellt ist. Die ähnelt unterlassener Hilfeleistung im Großmaßstab.

Das 1951 eröffnete Stadion in der Stadt an der Grenze zu Polen ist dafür Beweis. Man fühle sich »absolut alleingelassen«, sagt in bezug auf den maroden Zustand der Spielstätte Carsten Liebig, Präsident des Niederschlesischen Fußballvereins Gelb-Weiß Görlitz, im Gespräch mit jW. »Die ganz miserablen Sanitäranlagen, die kümmern keinen«, sagt er und verweist im Anschluss auf jene, die es bekümmert, weil sie sie benutzen müssen. Liebig berichtet von Eltern, die ihre Kinder deswegen vom Training wieder abmeldeten.

Selbstverschuldet sind die Unzumutbarkeiten keineswegs: Gelb-Weiß hat die Spielstätte von der Stadt gepachtet, die wiederum pflegt den Rasen. Aber die Kommune ist knapp bei Kasse und soll demnächst noch ärmer werden: Wie die Sächsische Zeitung am 6. November berichtet, ist für den 15. November ein Sonderkreistag anberaumt, der über neuerliche »Einsparungen« für den Görlitzer Kreishaushalt durch gekürzte Gelder vom Freistaat abstimmen soll. Durch Steuern finanzierte Umbaumaßnahmen öffentlicher Einrichtungen wie am Stadion an der Girbigsdorfer Straße werden dadurch zu Fieberträumen.

Für Sportvereine wie die ehemalige Betriebssportgruppe des Trägerbetriebes Waggonbau Görlitz ist die Situation verfahren: Die gepachteten Anlagen gehören ihnen nicht, und die eigenen Kassen sind klamm. Jede Investition bedeutet ein entsprechendes Risiko, sich zu verheben oder – bei einem auslaufenden Pachtvertrag – für die Katz gebaut zu haben. Dazu kommen, so Liebig, bürokratische Hürden für die Beantragung stets knapper Fördermittel: »Die Töpfe sind schnell leer.«

Gelb-Weiß kämpft derweil mit Subbotniks von Vereinsmitgliedern und Eltern gegen den Verfall des Stadions »Junge Welt« und hat eine Spendenkampagne gestartet, um die dringendsten Sanierungen zu finanzieren. »Rettet unsere Welt« (www.gofundme.com/f/rettet-unsere-welt-die-5-euro-challenge) heißt es im Titel des Crowdfundings, organisiert unter anderem von Yvonne Unbereit, einer der Übungsleiterinnen des Vereins. 20.000 Euro sind das Spendenziel, und bis dahin fehlen noch gut drei Viertel. Allerdings, so Liebig, sei das »große soziale Engagement« im Vereinsumfeld, angefacht durch die weiterhin laufende Kampagne, bereits zu spüren, und neben dem Sammeln meist kleiner Beträge von Privatpersonen werden auch Gespräche mit neuen Sponsoren geführt. Nichtsdestotrotz sind jeder Euro und jede helfende Hand bitter nötig.

Ein Beispiel für das Gelingen einer Spendenakquise in weit größerem Maßstab gab es in Sachsen dieses Jahr bereits: Die Kampagne »Fußball gehört den Fans« des organisierten Anhangs vom FSV Zwickau brachte nach dem Abstieg der ersten Männermannschaft aus dem Profifußball im Sommer über 543.000 Euro ein, wodurch eine Investorenübernahme genauso verhindert werden konnte wie die Vereinsinsolvenz. Sachsenring erreichten dabei unzählige Solidaritätsbekundungen, mitunter aus Österreich und England. Befreundete Fans der SG Dynamo Dresden unterstützten die Kam­pagne ebenso wie – mit der BSG Chemie Leipzig – Rivalen aus der Regionalliga Nordost.

Beim Verein von der Görlitz mit seinen 250 Mitgliedern werden derweil kleinere Brötchen gebacken. Auf Nachhaltigkeit wird geachtet: Die Renovierung und Modernisierung des Stadions soll dem Vereinssport langfristig nutzen; Liebig gibt in Anbetracht von Gesprächen mit der Stadt einen längeren Pachtvertrag von 15 Jahren als angestrebt an. Die Entscheidung darüber steht noch aus. Ein wichtiger Faktor für die Beteiligten werden dabei auch baubehördliche Gutachten über die »Junge Welt« sein.

Das Abwälzen der Rettung soziokultureller wie vereinssportlicher Infra­struktur auf Ehrenamtliche und der Zwang, dabei die Hände für Privatspenden aufhalten zu müssen, ist Ausdruck staatlicher Stiefväterlichkeit gegenüber den Kommunen. Die bekommen die mit Unterfinanzierung daherkommende Privatisierung auch in Anbetracht der Migration zu spüren. Der Verein, in dessen Jugendabteilungen einst die Nationalspieler Hans-Jürgen »Dixie« Dörner und Jens Jeremies kicken lernten, stellt sich, so Liebig, einer »großen Integrationsaufgabe«. Kinder und Jugendliche aus sieben Nationen treten derzeit beim NFV gegen die Pille. Manche könnten kein Deutsch, »aber das braucht man auch nicht, um Fußball zu spielen«, sagt Liebig. Eine zumutbare Spielstätte, in der die Klos benutzbar und die Dächer über den Umkleiden regendicht sind, braucht der Dixie Dörner dieses Jahrhunderts allerdings schon.