Mansi Thapliyal/REUTERS Inderin in einem Zentrum für Leihmütter in Anand (23.8.2023)

Wie ist das Thema Leihmutterschaft aus feministischer Sicht zu bewerten? Diesen Versuch wagt die von der Initiative »Stoppt Leihmutterschaft« neu herausgegebene Publikation »Die neuen Gebärmaschinen? Was die globale Leihmutterschaft mit Frauen und Kindern macht«. 30 internationale Autoren leuchten in ihren Beiträgen die patriarchal-neoliberal agierende Reproduktionsindustrie aus. In gehaltvollen Analysen verweisen sie auf die drastischen Folgen einer durchkapitalisierten Vernutzung der weiblichen Körperlichkeit.

Sie zeigen auf, dass die Instrumentalisierung und Ausbeutung zumeist armer Frauen sowie des Handels mit Fruchtbarkeitszellen bis hin zu Neugeborenen für diese Industrie die Grundlage eines weltweit florierenden Businessmodells darstellt, weshalb die Bezeichnung »reproduktiver Neokolonialismus« seine Berechtigung hat. Denn die Ausnutzung der geopolitisch gegebenen Ungleichheiten senkt die Kosten für die Leihmutterschaft. Die Babyproduktion wird dorthin ausgelagert, wo es die »billigsten« Frauenkörper und kaum rechtliche Kontrollen gibt. Junge, fruchtbare Frauen, die das Interesse des Reproduktionsmarktes auf sich ziehen, geraten dadurch in Gefahr, denn in der Schwangerschaftsindustrie dient ihre Uterusaktivität der Steigerung von Profitraten und der Absicherung des Wachstumsmodells, ungeachtet der Risiken. Auf globaler Ebene ist für diese Großunternehmen bis zum Jahr 2025 eine Wachstumssteigerung um 24 Prozent vorgesehen. Denn es herrscht ein gewinnträchtiger Handel mit extrahierten Substraten für die Fortpflanzung, besonders weiblichen Eizellen. Darauf basierend konnte sich ein veritabler Wunschmarkt etablieren, ausgestattet mit Agenturen, Laboren, Nobelkliniken, Babywunschmessen und All-inclusive-Paketen.

Da die Praxis der Leihmutterschaft in rund 20 europäischen Ländern verboten ist, weicht das familien- und kinderwünschende Klientel in andere Länder aus. In der Regel stammen die Eizellen von Frauen mit heller Hautfarbe, wer das Kind austrägt, spielt keine Rolle. Als krass Unterbezahlten wird den Leihmüttern bloß die Funktion eines Containers und neunmonatigen Brutkastens für »fremde« embryonale Zellen zugeschrieben. Faktisch sind sie würde- und rechtlos, es gelten nur Schwangerschaftsverträge, die neben genetisch-qualitativen Untersuchungen die Einhaltung strikter Verhaltensregen zu Medikation, Sex, Ernährung und Alltag fordern. In Indien werden Leihmütter kaserniert, in komplett überfüllten Räumen eingesperrt, die wie Gefängnisse aussehen. Bei Fehlgeburten oder bei als »defekt« erachteten Babys werden die Leihmütter nicht entlohnt. Die Wünsche wohlhabender Besteller werden als vorrangig vor den Bedürfnissen einer Frau erachtet, die auf dieses Geld angewiesen ist. Ein Vergleich mit modernisierter Sklaverei drängt sich hier auf.

Gegen den Verkauf und die Ausbeutung von Frauen aufzutreten wird laut der Autorin Melissa Farley oftmals so interpretiert, dass den »Mietmüttern« eine freiwillige Selbstentscheidung abgesprochen werde. Dass es sich hierbei um eine Klassenfrage handelt, ist evident. So treffen reiche Frauen kaum die Wahl, den Job einer Leihmutter anzunehmen. Die Werbung dieser Industrie, die sich als fortschrittsaffin, als eine glücks- und freiheitsbringende Wunscherfüllungsmaschinerie versteht, wenn die Kreditkarte gezückt wird, verfolgt eine Strategie der Normalisierung und Legalisierung. Reproduktive Technologien benachteiligen Frauen, weder In-vitro-Fertilisation noch Geschlechtsselektion und Leihmutterschaft leisten einen Beitrag zur Emanzipation und Befreiung. Doch wird dies von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen bzw. wird es medial vernachlässigt. Das, was als »freie Entscheidung« propagiert wird, entlarvt Gena Corea als »Junk Liberty« für Personen, die nach den patriarchalen Wünschen geformt sind. Sie definiert diese als »ein Schlüsselkonzept der Marketingstrategie der Leih-Mietmutter-Industrie, ein Konzept, um ein Verbrechen gegen die Menschheit zu verschleiern«.