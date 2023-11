Die Menschen in Deutschland sind auch nach dem Ende der Coronapandemie nicht wieder so zufrieden wie im Jahr 2019. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten neuen »Glücksatlas« hervor, den die Universität Freiburg mit Unterstützung der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. Auf einer Skala zwischen null und zehn bewerteten die Befragten ihre Zufriedenheit im Schnitt mit 6,92 Punkten – das sind 0,22 Punkte weniger als noch 2019 (7,14). Das haben regelmäßige Interviews ergeben, bei denen zwischen August 2022 und Juni 2023 rund 11.400 Menschen ab 16 Jahren befragt wurden.(dpa/jW)