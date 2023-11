Monika Rittershaus Bruder Schwellfuß ermittelt gegen sich selbst

Wenn Ödipus den Mann an der Wegkreuzung, der ihm nicht weichen wollte, nicht erschlagen hätte – die Geschichte wäre anders verlaufen. Dass es König Laios war, sein Vater – wie sollte er das wissen? Wichtig ist, wer wen tötet, wenn es der Vater, ein König, nicht gewesen wäre, wir hätten nie davon erfahren. Aber an allem waren die Götter schuld, die es vom Orakel in Delphi verkünden ließen. Der freie Wille – gab’s den denn schon?

Wir sitzen im Hamburger Schauspielhaus, sehen Folge drei von Roland Schimmelpfennigs »Anthropolis I–V«-Projekt: »Ödipus« nach Sophokles. Regie führt wieder Karin Beier. Ein Mann gräbt in der Erde, in die die Drachenzähne gesät wurden, aus denen Krieger wuchsen – der Gründungs­mythos der Stadt Theben. Der grabende Mann ist Ödipus (Devid Striesow). Er schichtet Erde auf für seinen Thron, denn er ist nun König. Die Sphinx ist tot, Ödipus hat ihr Rätsel gelöst. Als Dank erhielt er – obwohl er aus der Fremde, aus Korinth, kam – die Herrschaft über Theben. Und die Königin Iokaste zur Frau. Er wusste nicht, dass sie seine leibliche Mutter war, die ihn als Kleinkind verstoßen (die Füße durchbohrt und ihn ausgesetzt) hatte. Seine wahren Eltern taten es aus eigenem Entschluss. Oder erfüllten sie damit den Willen der Götter, den sie kannten und dem sie sich zu widersetzen glaubten?

Aufklärerin im Hippiegewand

Eine wichtige Figur im Drama des Sophokles ist der Priester, hier eine Frau (Karin Neuhäuser). Sophokles wollte in einer Zeit des Umbruchs im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wo die Bedeutung der Götter und das Orakel in Frage gestellt wurden, ein Zeichen setzen für das Metaphysische. Die Hamburger Priesterin hingegen ist skeptisch, hat nichts Weihevolles, spricht schnippisch-ironisch. Eher eine Aufklärerin im Hippiegewand. Ödipus gräbt in infizierter Erde, die Drachenzahnmänner waren Krieger, alles Vorfahren. Ödipus glaubt an seine Vernunft, sagt er. In der Stadt grassiert die Pest – er soll auch davon befreien. Ist es die alte Schuld, an die Apoll erinnert: Wer hat den Laios getötet? Ödipus will es wissen. Der Mörder sei hier in der Stadt, sagt Kreon (Ernst Stötzner), Iokastes Bruder. Gibt es Zeugen? Ödipus lässt einen Boten aus Korinth kommen, auch ein Hirte kennt diese Geschichte. Ödipus hört sie sich an. Auf sich bezieht er sie nicht. Der Chor mahnt, scharf wie ein Messer akzentuiert, vom Oberrang aus.

Die Pest fordert Opfer, auch Kinder. Auf der Bühne liegen sie und werden von Tänzern abgeholt, die sie sich über die Schultern werfen wie erlegte Tiere. Niemand soll den Mörder des Laios aufnehmen, Ödipus, ein strenger Richter. Er lässt den blinden Seher Teiresias (Michael Wittenborn) rufen. »Du siehst alles«, sagt Ödipus. Er glaubt, die Stadt werde von der Seuche erlöst, wenn der Mörder gefunden ist. Aber Teiresias will nicht reden, was Ödipus so in Wut versetzt, dass er den Stab des Blinden zerbricht. »Du bist selbst der Mörder.« Das ist zuviel, Ödipus steigt auf den Tisch, schreit: »Ich, ich, ich.« Iokaste (Julia Wieninger) kommt, um ihren Mann (und Sohn) zu beruhigen. Wie eine Mutter nimmt sie seinen Kopf in die Hände. Der Chor flüstert laut. Ödipus muss sich auf einen Krückstock stützen, plötzlich ein alter Mann. »Apollon war es«, schreit er hilflos. Dann kommt er aus der Dunkelheit mit blutigem Gesicht – seine Augen hat er vom Sehen befreit.

Die vierte Folge »Iokaste« frei nach »Sieben gegen Theben« von Aischylos und Euripides’ »Phönikerinnen« beginnt mit einer Frau, die an einem langen Tisch sitzt. Es ist Iokaste, die sich aus Trauer die Haare abgeschnitten hat. Sie spricht, doch ihre Lippen bewegen sich nicht. Es hieß, sie habe sich erhängt. Aber nun sagt sie: »Da bin ich.« Die Kuh, mit der alles begann, wird über die Bühne geschleift. Und gleich beginnt der Schrecken. Als wären alle Nachrichten der letzten Tage hier lebendig geworden: Scharfschützen, Raketeneinschläge, brennende Moscheen. Wir sehen es nicht. Hören nur.

Schulgebäude getroffen

Am Tisch rechts und links von Iokaste sitzen ihre Söhne Eteokles (Maxi­milian Scheidt) und Polyneikes (Paul Behren), die auch Kinder von Ödipus sind. Die Mutter will den Tisch als Verhandlungstisch sehen, aber die Söhne streiten und streiten. Iokaste versucht alles: »Es muss Frieden geben oder wenigstens verhandelt werden«, wiederholt sie immer wieder. Polyneikes sitzt mit blutigen Händen da. Er glaubt, kämpfen zu müssen. Ein Abkommen hat ihm nach einem Jahr der Herrschaft seines Bruders über Theben einen Wechsel zugesagt. ­Eteokles habe sein Wort gebrochen. Der will nicht weichen: »Ich verteidige die Stadt.« – »Was ist von der Stadt noch übrig?« ruft Polyneikes. Eteokles an die Einwohner: »Seid ihr bereit, unsere Stadt, unsere Werte zu verteidigen?« Aktuell, dieser Krieg. Polyneikes steht vor den Mauern, wird als Fremder gesehen. Von der Decke hängt eine Weltkarte – es geht nicht nur um Griechenland. Iokaste stöhnt: »Diesen Krieg kann niemand gewinnen.«

Ihre Tochter Ismene (Josefine Israel) kommt an den Tisch, weist auf das Haus aus Steinen links auf der Bühne. Es hat weder Fenster noch Türen. Darin lebt Ödipus. Alles verschlossen und finster um ihn. »Wer jetzt nicht kämpft, ist morgen tot.« Im Hintergrund als Schattenspiele: Kämpfe in der Luft, Aufruhr. Ein Schulgebäude wird getroffen.

Iokaste erinnert sich an Ödipus, jetzt, wo auch sie an Krücken geht. Selbstanklagen. Die durchbohrten Füße: »Als wärst du ein Tier.« An den Tisch tritt Menoikeus (Daniel Hoevels), ein Sohn von Kreon, er hat eine blutende Wunde am Hals: »Hier bricht jetzt ein Krieg los.« Er steigt auf eine Stehleiter, sieht die Türme der Stadt und Flüchtlinge. Er sieht Helfer, den Roten Halbmond. Und da ist wieder dieser Satz: »Dieser Krieg – niemand kann ihn gewinnen.«

Eteokles bringt ein weißes Standfahrrad an den Tisch. Was soll das? Er faselt etwas von der neuen Freiheit – Bewegung, Fortkommen, Fortschritt. Doch das Rad steht, es kann nicht fahren. Stillstand. Er erhebt Anklage an Iokaste: »Die wahre Bestie, die bist du!« Er flippt aus, wirft sie auf den Tisch. Sie reißt sich die Jacke herunter, ihr nackter Rücken: beschriftet, tätowiert, eingegraben ins Fleisch wie in Kafkas Strafkolonie. Darüber ein Gebilde, eine Peitsche mit Dornen? Der Drachenschwanz? Daneben das Rad wie ein Folterinstrument – das Freiheit verspricht? Ein Fluch, der auf die Tötung des Drachens zurückgeht. Die Kinder der Drachenbrut.

Und wieder der Krieg. »Wir kommen als Befreier« – wer sagt das? Der blinde Teiresias erscheint. Auch er denkt an Ödipus. Der Seher weiß – oder will? –, dass sich jemand opfert. Menoikeus macht sich wie ein Geist zurecht. Er wird es sein. Kreon will seinen Sohn retten. »Fliehe, so schnell du kannst.« Aber Menoikeus will sich opfern, um die Stadt zu retten – wie er glaubt. Er steigt immer höher, auf die Stadtmauern. »Die Stadt ist offen«, schreit er und stürzt sich hinunter.

Hinten hängt Menoikeus kopfunter am Seil – Kreon, sein Vater, nimmt ihn ab. Die Brüder, Kinder des Ödipus, verkeilen sich ineinander, gehen zu Boden, ohne Versöhnung. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Iokaste tritt auf und legt sich zwischen ihre Söhne.