IMAGO/Omar Ornelas Gefährliche Route: Viele Migranten aus Zentralamerika erleben auf dem Weg in die USA Schikanen und Gewalt (Sunland Park, 24.3.2023)

Als in den USA lebende Mitglieder der guatemaltekischen Landarbeiterorganisation Codeca, Komitee für bäuerliche Entwicklung, führen Sie gerade eine Reihe von Veranstaltungen durch. Welche sind das, und was sind die Gründe?

In erster Linie sind wir eingeladen zu einer Veranstaltung in Tucson, Arizona, um über den Kampf von Codeca zu sprechen und über die Entwicklung unserer »Bewegung für die Befreiung der Völker«, MLP. Diese Kontakte gehen auf den Besuch von Thelma Cabrera (Präsidentschaftskandidatin der MLP in Guatemala, wurde von den Wahlen im Juni ausgeschlossen, jW) in den USA im vergangenen Jahr zurück. Für Codeca ist die Arbeit mit Migranten in den USA sehr wichtig, um sie zu organisieren und mit Gruppen hier in den USA zu koordinieren. Es geht selbstverständlich auch um die Unterstützung des Kampfes in Guatemala. Wir waren in Los Angeles bei einer Serie von Versammlungen, auch in Washington und sind zur Zeit in New York.

Wie ist die Situation von Migranten aus Guatemala und anderen mittelamerikanischen Ländern auf dem Weg in die USA?

Es gibt viele Pro­bleme für Migranten auf dem Weg und bei der Ankunft, nicht nur hier in den USA. Die Route ist gefährlich, Migranten sind Überfällen und Entführungen durch kriminelle Banden und Erpressungen durch die korrupte mexikanische Polizei ausgesetzt. Bei Transporten der Schlepperbanden kommt es immer wieder zu Todesfällen.

Viele guatemaltekische Migranten kommen ohne Papiere. Was bedeutet das für medizinische Versorgung, Arbeitsmöglichkeiten etc.?

A. G.: Die Zunahme der Migration führt zu schwierigen Situationen, viele kommen hier an und wissen nicht wohin, leben auf der Straße. Bei der Arbeitssuche wird eine Sozialversicherungsnummer verlangt, die haben Migranten ohne Papiere nicht. So bleibt nur die Arbeit etwa als Reinigungskraft in Privathaushalten. Kinder und Jugendliche werden zum Beispiel in der Warenverpackung beschäftigt. Viele Migranten leben zu zwölft oder sogar mit noch mehr Personen in einem Zimmer, die Ernährung ist mangelhaft. Die Behörden helfen oft nicht und schaffen die Migranten beispielsweise nach der Ankunft in Texas lieber in andere Bundestaaten, wo ihnen aber meistens auch nicht geholfen wird. Es gibt auch positive Beispiele, etwa Programme in Kalifornien, die auch Migranten ohne Papiere den Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglichen. Die Wortwahl im Zusammenhang mit Migration ist oft menschenfeindlich, wir werden als Statistik oder Bedrohung wahrgenommen und nicht als Menschen. Die Migration ist enorm wichtig für Guatemala, 60 Millionen US-Dollar täglich schicken Gua­temalteken aus den USA nach Hause.

Warum organisieren Sie sich in Codeca und nicht in einer Organisation in den USA, wenn Sie doch dort leben?

A. G.: Ich bin in Kontakt mit vielen jungen Leuten aus Guatemala, die meisten sind in den USA geboren, sprechen Englisch als erste Sprache, sind gut ausgebildet, arbeiten als Lehrer oder Sozialarbeiter. Bei ihnen gibt es großes Interesse an Guatemala. Sie wollen Teil von Codeca sein, auch um sich selbst politisch zu bilden und weiterzuentwickeln, aber genauso um den Bezug zu Guatemala nicht zu verlieren. Da geht es auch ums Lernen und Pflegen der Sprachen ihrer Eltern. Der größte Teil der Migranten gehört zur Volksgruppe der Maya.

In Guatemala gibt es seit vier Wochen große Proteste mit Straßenblockaden und Streiks gegen die Versuche der Staatsanwaltschaft, den Amtsantritt des progressiven Präsidenten Bernardo Arévalo zu verhindern. Wird das von Mi­granten unterstützt?

N. L.: Selbstverständlich. Jedes Wochenende werden in verschiedenen Städten vor den Konsulaten Guatemalas Kundgebungen abgehalten. Uns geht es auch darum, eine partizipative Demokratie in Guatemala zu entwickeln, nicht nur alle vier Jahre ein Kreuz zu machen.