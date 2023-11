Jon Garate Ondarre/IMAGO/ZUMA Wire Laute Empörung: Demonstration in Solidarität mit Palästina (Bilbo/Bilbao, 10.10.2023)

Seit Wochen bringt die baskische Gesellschaft in vielfältigen und entschiedenen Protestformen ihre Wut, ihre Trauer und ihre Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung zum Ausdruck, und zwar in einer Intensität, wie sie auch das Baskenland seit vielen Jahren nicht gesehen hat. Nachdem am 28. Oktober Zehntausende einem Aufruf der baskischen Israel-Boykott-Initiative BDS gefolgt und in Bilbo (spanisch: Bilbao) demonstriert hatten, folgt für diesen Sonnabend ein entsprechender Aufruf der Vereinigung »Solidarität mit Palästina«.

Allen Versuchen zum Trotz, die Palästina-Solidarität pauschal zu diffamieren, war die Demo Ende Oktober in der baskischen Hauptstadt von antifaschistischen und antiimperialistischen Slogans dominiert. Immer wieder wurde nach einer »Einstaatenlösung« vom Jordan bis zum Meer gerufen. Im Gespräch mit jW führten Teilnehmer aus, dass diese auf eine Überwindung des israelischen Apartheidstaates ziele, also auf ein Land, in dem alle friedlich zusammenleben könnten.

Ein wichtiger Akteur ist die Initiative »Gernika–Palästina«, die in ihrem Namen an die Zerstörung der baskischen Stadt Gernika 1937 durch faschistische deutsche Interventionstruppen im Spanienkrieg erinnert. Dieses Bündnis wird von einer Vielzahl von Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und öffentlichen Persönlichkeiten rund um die baskische Linkspartei Euskal Herria Bildu (EH Bildu) unterstützt und hatte schon am 21. Oktober zu einer Demonstration für Palästina in Donostia (San Sebastián) gerufen.

Bei der Abschlusskundgebung mit Zehntausenden Teilnehmern bezeichneten die Organisatoren laut der Zeitung Gara die israelische Aggression als »einen inakzeptablen Verstoß gegen das Völkerrecht«, der sofort beendet werden müsse. Lokalen Beobachtern zufolge scheint die Führung von EH Bildu einen politischen Spagat zu üben: Ihre Wählerbasis fordert Solidarität mit den Palästinensern, während ihre Koalitionspartner in Madrid Israel unterstützen.

Eine bedeutende Rolle spielt auch die Jugendorganisation Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Mit einer Vielzahl von Farbbeutelaktionen gegen Parteilokale der christdemokratischen Regionalpartei PNV (Partido Nacionalista Vasco) sowie der sozialdemokratischen spanischen Regierungspartei PSOE hat sie in den vergangenen Wochen Brandstifter und Kriegsunterstützer deutlich benannt, wobei sie auch Repressionen seitens der Polizei ausgesetzt war. Eine weitere Aktion galt der Firma CAF. Das baskische Unternehmen baut Straßenbahnen für Verbindungen zwischen Ostjerusalem und den illegalen Siedlungen in der Westbank. Vergangene Woche drangen Aktivisten der Gruppe in das Werk ein und bemalten Triebwagen mit Slogans wie »Palestina Libre«.

Bisheriger Höhepunkt der Mobilisierung im Baskenland war ein landesweiter Aktionstag des Bündnisses »Gernika–Palestina«. Unter dem Motto »Stoppt das Massaker in Gaza! Politische Lösung jetzt! Solidarität mit Palästina!« fanden am Dienstag, einen Monat nach Kriegsbeginn, in mehr als 100 Städten und Gemeinden, über den ganzen Tag verteilt, Kundgebungen statt.