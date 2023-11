Ying Tang/IMAGO/NurPhoto Logik der Finanzmärkte brechen: Proteste gegen Vonovia am Konzernsitz in Bochum, Mai 2023

Die »Bürgerbewegung Finanzwende« hat am Mittwoch eine Studie dazu vorgelegt, »wie die Finanzmärkte die Wohnungskrise in Deutschland befeuern«. Insbesondere in Großstädten steigt der Anteil der Wohnungen, die keine verlässliche Bleibe sein, sondern kurzfristig hohe Renditen erzielen sollen, »seit Jahren stark an«, heißt es darin. Börsennotierte Unternehmen wie Vonovia oder Heimstaden fungierten dabei als »Mittelsmänner« zwischen den Mietobjekten und »riesigen Kapitalsammelstellen wie BlackRock«.

In Berlin wurde in den vergangenen zehn Jahren jede zehnte Wohnung »finanzialisiert«, also zum Anlageprodukt gemacht. Der Anteil stieg von sieben auf 16,5 Prozent des Gesamtbestands. Mehr als 320.000 Mieteinheiten werden in der Stadt nun gemäß »der Logik der Finanzmärkte« bewirtschaftet. Das heißt: Die Mieten werden überdurchschnittlich erhöht. Instandhaltungsmaßnahmen bleiben aus (eine Hausverwaltung ist selbst bei Rohrbrüchen kaum erreichbar). Statt dessen werden aberwitzige Modernisierungen vorgenommen, deren Kosten auf die Mieter »umgelegt« werden, wobei mit der Umsetzung vorzugsweise Tochterunternehmen beauftragt werden, damit die Mieter auch deren Gewinne noch zahlen.

Die Studie zitiert dazu aus dem Geschäftsbericht der Deutsche Wohnen (DW) von 2018, in dem sie ihren Aktionären versicherte, dass »im Rahmen der baulichen Unterhaltung laufend mögliche Maßnahmen mit Mietsteigerungspotential geprüft (sowie) Mieterwechsel für Mietsteigerungen genutzt« würden. Ende 2021 wurde die DW mehrheitlich von der Vonovia übernommen, wobei diese nicht die Immobilien direkt erwarb, sondern im »Share Deal«-Verfahren bis zu 90 Prozent der DW-Anteile, um »rund eine Milliarde Euro an Steuerzahlungen (zu) vermeiden«, wie die Studienautoren erinnern.

Heute ist die Vonovia Berlins größte Vermieterin. Bundesweit hat sie die Anzahl ihrer Wohnungen seit 2013 verdreifacht. Der Wert dieser nunmehr knapp 488.000 Einheiten konnte im gleichen Zeitraum sogar verneunfacht werden. Auf Basis von Schätzungen. Verkaufsoptionen mussten dabei nicht geprüft werden, aber die Wertsteigerungen gingen als Gewinne in die Jahresbilanzen ein und ließen die Aktienkurse steigen.

Wie konsequent der Bochumer Konzern die Mieter im Interesse der Aktionäre auspresste, zeigt die »Abschöpfungsquote«. Sie gibt an, wieviel Prozent der Mieteinnahmen über Gewinnausschüttung an die Aktionäre fließt. Lange wurde der Anteil bei der Vonovia kontinuierlich gesteigert, von 36,41 Prozent im Jahr 2019 über 41,84 Prozent (2020) bis zu 43,04 Prozent (2021). Von jedem Euro Miete gingen mehr als 43 Cent als Dividende an die Aktionäre.

2022 war es zunächst einmal vorbei mit dieser Herrlichkeit: Mit der Zinswende flog der Vonovia ihr Geschäftsmodell um die Ohren. Fallende Preise am Immobilienmarkt ließen den Wert ihres Portfolios sinken. Die Kredite, mit denen sie etwa den Kauf der DW finanziert hatte, wurden in den Augen der Gläubiger riskanter und damit für die Vonovia peu à peu teurer. Dazu kam die Inflation. Auch diese Abwärtsdynamik gehört zur Logik der Finanzmärkte. Die Abschöpfungsquote der Vonovia sank im Jahr 2022 auf 18,17 Prozent.

Derart in die Ecke getrieben, verschärfen Vonovia und Co. die oben genannten Maßnahmen, heißt es in der Studie: noch weniger Instandhaltung, noch mehr Effizienz der Verwaltung, noch höhere Mieten. Die Systemlogik lässt kaum anderes zu: Wenn ein Konzern jetzt Objekte weit unter dem ursprünglichen Buchwert auf den Markt würfe, verlöre er Marktmacht (nebst Einfluss auf den Mietspiegel), aber vor allem wäre er bei den Anlegern sofort unten durch. Und so sehen sich nun auch die besonders aggressiven Entmieter von Heimstaden zur weiteren Radikalisierung gezwungen, nachdem sie Anfang der Woche die Streichung der Dividende für 2023 angekündigt haben.

Der schwedische Konzern verfügt deutschlandweit über 30.000 Wohnungen, die meisten in Berlin. Vor allem aus den Ballungsräumen werden Normalverdiener nun also zunächst einmal weiter verdrängt. Bundesweit sind inzwischen mehr als sieben Millionen Haushalte mit ihren Mietzahlungen überlastet. Das ist etwa jeder dritte Mieterhaushalt, und mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete.