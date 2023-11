IMAGO/sepp spiegl Bei Rheinmetall laufen die Geschäfte trotz Inflation und hoher Energiepreise bestens (Unterlüß, 6.6.2023)

In der Vorstandsetage von Rheinmetall ist die Stimmung bombig. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und des allgemeinen Rüstungswettlaufs geht der Umsatz des größten deutschen Rüstungskonzerns durch die Decke. Der Konzernumsatz kletterte in den ersten drei Quartalen um 13 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro, das operative Ergebnis stieg um 17 Prozent auf 387 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Rheinmetall bestätigte zudem die Jahresprognose, der zufolge der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2023 bei 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro liegen soll. Im Vorjahr waren es rund 6,4 Milliarden Euro gewesen.

Die Steuermilliarden, die die BRD in die weitere Aufrüstung der Bundeswehr, aber auch der Ukraine investiert, garantieren dem Konzern volle Auftragsbücher. In den ersten drei Quartalen sei in der Rüstungssparte der Auftragseingang inklusive neuer Rahmenverträge und anderer Kundenvereinbarungen um rund 130 Prozent auf 14,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit.

In der Pressemitteilung wird der prognostizierte Umsatzsprung in diesem Jahr im üblichen Slang umschrieben. »Geprägt von der dynamischen Marktsituation und einer großen Nachfrage im militärischen Geschäft verzeichnet der Konzern ein zweistelliges Umsatzwachstum«, heißt es da. Auch Rheinmetall-Chef Armin Papperger vermied hässliche Wörter wie »Krieg«. »Wir sind auf gutem Kurs, um unsere ehrgeizigen Jahresziele für nachhaltiges profitables Wachstum zu realisieren«, sagte er. Rheinmetall werde gebraucht, wenn es darum gehe, »den dramatisch gestiegenen Bedarf vieler Länder an militärischer Ausrüstung zu decken«.

Die Integration der jüngsten Akquisition, des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems, sei erfolgreich angelaufen, so Papperger weiter. »In dieser Aufstellung können wir als ein weltweit führender Munitionsproduzent einen erheblichen Beitrag dazu leisten, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine in diesem Bereich zu sichern und die Lager der NATO-Partner wieder aufzufüllen«, jubelte der Konzernchef.

Sein Unternehmen sei dankbar, »der Ukraine im Verteidigungskampf in enger Abstimmung mit der Bundesregierung wirksame Hilfe leisten zu dürfen«. Das Gemeinschaftsunternehmen, das Rheinmetall in Kiew mit der Ukrainian Defense Industry (UDI) gegründet habe, habe »Fahrt aufgenommen«. Im ersten Schritt werde es Service- und Wartungsdienstleistungen für die Ukraine erbringen, bevor in die Produktion und die Entwicklung von Militärfahrzeugen eingestiegen werde.

Auch beim Rüstungskonzern Hensoldt AG mit Hauptsitz Taufkirchen bei München floriert das Geschäft. Mit der Abarbeitung von Rüstungsaufträgen aus diversen Ländern kletterte der Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten um 19,6 Prozent auf 151 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Hensoldt erhielt unter anderem Aufträge für TRML-4-D-Radare und zur optoelektronischen Ausstattung der Panzer »Puma« und »Leopard 2«. Das Unternehmen bezeichnete den Auftragsbestand als unverändert hoch und bekräftigte die Erwartung, den Umsatz im Gesamtjahr um acht Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zu steigern.

Kritik an den Geschäften der Rüstungsindustrie kam von der Bundestagsabgeordneten und Außenpolitikerin Sevim Dagdelen (»Bündnis Sahra Wagenknecht«). »Die Aktionäre von Rheinmetall können der Ampel angesichts riesiger Profitzuwächse nicht genug danken«, erklärte sie am Donnerstag gegenüber jW. Statt auf Diplomatie und Verhandlungsfrieden zu orientieren, mache die Bundesregierung »den sinnlosen Abnutzungskrieg in der Ukraine mit immer neuen Waffenlieferungen weiter zum Bombengeschäft für die Düsseldorfer Rüstungsschmiede«.