Silas Stein/dpa Die nun beschlossenen Senkungen der Stromsteuer sollen laut Ampelregierung für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes gelten

Mit einem »Strompreispaket« will die Bundesregierung Unternehmen des produzierenden Gewerbes ab 2024 für drei Jahre entlasten. Sollte im Bundeshaushalt für die Jahre 2026 bis 2028 »eine Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt dargestellt werden« können, soll insbesondere die im Paket begriffene Absenkung der Stromsteuer für zwei weitere, also insgesamt fünf Jahre gelten, teilte die Ampelregierung am Donnerstag mit. Demnach soll das Vorhaben »so schnell wie möglich beschlossen werden«.

Konkret sehen die Maßnahmen vor, neben dem beschlossenen Zuschuss von 5,5 Milliarden Euro zu den Netzentgelten die Stromsteuer für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf das in der EU zulässige Minimum zu senken. Der eigentlich bis Ende des Jahres befristete Spitzenausgleich werde dadurch »verstetigt«, hieß es. Für die Unternehmen wird die Stromsteuer dadurch von 15,37 Euro auf 50 Cent pro Megawattstunde gesenkt. Zudem soll künftig der Selbstbehalt der im Klima- und Transformationsfonds enthaltenen Strompreiskompensation – Umlage von Kosten durch den EU-Emissionshandel – für rund 350 Unternehmen wegfallen, »die am stärksten im internationalen Wettbewerb stehen«.

Das Konzept hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) vergangene Woche im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger im wesentlichen als Gegenentwurf zum unter anderem vom DGB und der IG Metall (IGM) sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geforderten »Brücken«- bzw. Industriestrompreis skizziert. Während Habeck die Maßnahmen am Donnerstag als eine »wettbewerbsfähige Lösung« präsentierte, befand die IGM das vorgestellte Paket für unzureichend. Gewerkschaftsvorstand Jürgen Kerner erklärte auf jW-Anfrage, durch den von der Ampel präsentierten Beschluss werde »keine Verbesserung erzielt, aber weitere Verschlechterung verhindert«. Das Vorhaben sei von einem wirksamen »Brückenstrompreis« aber noch weit entfernt. Die geplanten Entlastungen der Regierung seien zudem nicht »an Bedingungen wie Tarifbindung, Standort- und Beschäftigungssicherung sowie Investitionen in die Transformation« geknüpft, kritisierte Kerner. Der DGB antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf eine jW-Anfrage.