REUTERS/Mohammed Salem Unsicherer Weg: Palästinenser fliehen am Donnerstag im Gazastreifen Richtung Süden

Den fünften Tag in Folge hat Israel am Donnerstag einen vierstündigen Korridor geöffnet und die Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu ziehen. Nach UN-Angaben hätten am Mittwoch 50.000 Menschen das Gebiet – meist zu Fuß – verlassen. Das israelische Militär forderte sie demnach auf, ihre Fahrzeuge stehenzulassen. Die Zusammenstöße und der Beschuss der geöffneten Hauptstraße, die mit Leichen gesäumt sei, hielten jedoch an und gefährdeten die Evakuierten, hieß es.

Zudem sind zahlreiche Vertriebene der insgesamt 2,3 Millionen Einwohner bereits in Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen im Süden eingepfercht. Und auch die südlichen Gebiete werden regelmäßig angegriffen. Palästinensische Beamte gaben an, dass bis Donnerstag 10.812 Bewohner des Gazastreifens getötet wurden, etwa 40 Prozent davon Kinder. Viele Ortschaften im Norden sind unterdessen weitgehend zerstört worden. Von der Hamas veröffentlichte Videos zeigen Kämpfe zwischen den Ruinen, Panzerabwehrraketen werden auf israelische Panzer abgefeuert. Die Al-Kassam-Brigaden erklärten, Dutzende von Panzern, Bulldozern und anderen Fahrzeugen zerstört zu haben. Es seien mehr israelische Soldaten getötet worden als jene 33, die von der Armeeführung angegeben werden.

In Doha trafen sich die Leiter der CIA und des israelischen Geheimdienstes Mossad mit dem Premier von Katar, um eine mögliche Vereinbarung über die Freilassung von Geiseln und eine Kampfpause zu besprechen, so eine Quelle zu Reuters. Einzelheiten wurden nicht genannt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor erneut die Freilassung als Bedingung für eine Waffenruhe genannt. Unklar blieb, ob er alle 239 am 7. Oktober Verschleppten meinte.

Bei einer Konferenz in Paris, an der arabische Staaten, westliche Mächte, G20-Mitglieder und NGOs teilnahmen, forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Beginn eine humanitäre Pause. Der palästinensische Premier Mohammed Schtaja fragte, wie viele Palästinenser getötet werden müssten, damit der Krieg aufhört. »Reicht es aus, 10.000 Menschen in 30 Tagen zu töten?«