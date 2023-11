Bernd von Jutrczenka/dpa Große Gesten: Die Minister Robert Habeck, Annalena Baerbock, Volker Wissing, Marco Buschmann (vorn) und Nancy Faeser (v. l. n. r.) am Donnerstag im Plenarsaal

Moralische Selbstvergewisserung, Teil zwei: Am Donnerstag hat der Bundestag den 85. Jahrestag der Pogromnacht der Nazis offiziell zum Anlass genommen, um über Antisemitismus in Deutschland zu sprechen. Der Debatte lagen je ein Entschließungsantrag der Ampelfraktion und der Union zugrunde. Unter den Augen des israelischen Botschafters in der BRD, Ron Prosor, und des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wurden wie zuvor am 12. Oktober die üblichen Wortgefechte ersetzt durch Bekenntnisse zur Treue mit Israel.

Die Aussprache stand unter dem Vorzeichen der »historischen Verantwortung Deutschlands für den Holocaust«, wie es Bundestagspräsidentin Bärbel Bas formulierte. Erste Rednerin war Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD). »Niemals darf sich wiederholen, was in diesen zwölf Jahren unserer Geschichte geschehen ist, was Deutsche getan haben, was sie geschehen lassen haben, wozu sie geschwiegen haben«, sagte sie. Schließlich betonte Faeser, »nie wieder ist jetzt«. Darüber hinaus kündigte sie neue Vereinsverbote an. Wen es treffen soll, verriet sie nicht.

In dem am Ende der Aussprache an den Innenausschuss verwiesenen Entschlussantrag der Ampelfraktion wird jedoch die »Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg« gefordert. Außerdem solle ein »Betätigungsverbot« oder »Organisationsverbot« von BDS in Deutschland geprüft werden. BDS steht für »Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen«. Das Ziel der internationalen Initiative ist der Protest gegen die als Apartheidregime angeprangerte Kolonialmacht Israel durch Behinderung dessen kultureller sowie Handelsaktivitäten. BDS orientiert sich an der Boykottbewegung gegen das frühere südafrikanische Apartheidregime.

Nachdem Union, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die AfD-Linie zur Migration in abgeschwächter Form übernommen haben, fällt diese vor allem durch die Verknüpfung von Rassismus und Antikommunismus auf. So behauptete die Evangelikale Beatrix von Storch, aus dem Nahen Osten sei »neuer Judenhass« nach Deutschland gekommen, weil eine »linke Migrationslobby« die »Tore weit geöffnet« habe. Auf »Palästinenserdemos« seien »Islamisten und Linke« unterwegs. Götz Frömming (AfD) sekundierte, »mi­grantische Judenhasser« seien »Hand in Hand mit der Antifa« auf den Straßen. Ein das jüdische Leben auslöschen wollender Antisemitismus sei »nicht unter der arbeitenden deutschen Bevölkerung« zu finden, behauptete von Storch, sondern »in den Moscheen«, an »linken Universitäten« oder in einem »BDS-verseuchten Kulturbetrieb«. Jene »politische Achse« reiche »von Hamas bis Fridays For Future, von Hisbollah bis Antifa und von der PFLP bis Black Lives Matter«.

Es sei »das christliche Europa« gewesen, das »den Judenhass und den Antisemitismus« geschaffen habe, lautete der Einwand von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Er erinnerte an jüdisch-deutsche Persönlichkeiten. Der Linke-Politiker nannte den Philosophen, Ökonomen und Kommunisten Karl Marx, die Philosophin Hannah Arendt, den Physiker Albert Einstein und den Dichter Heinrich Heine.

Übrigens geht das »Nie wieder!« auf den Ausruf von Überlebenden des KZ Buchenwald am 19. April 1945 auf dem Appellplatz des Lagers zurück. Die Buchenwalder Antifaschisten hatten an dem Tag geschworen: »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung.« Sie forderten: »Nie wieder Faschismus, Nie wieder Krieg!«