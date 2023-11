Oberstdorf. Das traditionelle Auftaktspringen der Vierschanzentournee am 29. Dezember in Oberstdorf ist ausverkauft, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. 25.500 Menschen sind in der Arena am Schattenberg dabei. Dabei wird dieses Jahr erstmals neben dem Männer-Wettkampf auch ein Frauen-Springen stattfinden. (dpa/jW)