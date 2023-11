Neapel. Elf deutsche Fußballfans sind nach Krawallen vor dem Champions-League-Spiel des 1. FC Union Berlin beim SSC Neapel festgenommen worden. In der Nacht zu Mittwoch kam es zwischen Anhängern des Fußballbundesligisten und der Polizei zu schweren Zusammenstößen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ungefähr 300 Union-Anhänger hatten sich am späten Dienstagabend im Zentrum Neapels versammelt. Nach Angaben der Polizei waren mit roten Schals vermummte Fans mit Pflastersteinen, Knüppeln sowie Metall- und Holzstangen auf die Einsatzkräfte losgegangen. (dpa/jW)