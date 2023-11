Sören Bär Der Kulminationspunkt: Santosh Gujrathi Vidit erobert mit 21.Sxa6! einen Bauern

Das Grand Swiss Turnier 2023 in Douglas auf der Isle of Man bestach durch eine phantastische Besetzung. Unter den 144 Teilnehmern im Open befanden sich 106 Großmeister, von denen 20 mit einer ELO-Zahl von über 2.700 sogar zur absoluten Weltelite zählen. Es waren aber nicht allein attraktive Preis­gelder, die die Teilnehmer angezogen hatten, in erster Linie weckten die jeweils zwei ausgelobten Startplätze für die Kandidatenturniere der Männer und Frauen im April 2024 in Toronto Begehrlichkeiten.

Das Rennen um die beiden Plätze an der Sonne blieb im offenen Turnier bis zur letzten Runde spannend. Vor der finalen Runde teilten sich Andrej Jesipenko, Hikaru Nakamura und Santosh Gujrathi Vidit mit jeweils 7,5 Punkten die ersten drei Ränge und besaßen die besten Perspektiven. Jesipenko erwartete die schwierigste Aufgabe, denn er traf im Schlussdurchgang mit den schwarzen Steinen auf den niederländischen Weltranglistenachten Anish Giri. Giri kannte keine Gnade und setzte Jesipenkos Ambitionen mit einem Sieg nach 33 Zügen ein Ende. Jesipenko blieben der dritte Rang und 40.000 US-Dollar Preisgeld als Trostpflaster. Der 35jährige US-Amerikaner Hikaru Nakamura – Nummer vier der Welt – hatte in der zehnten Runde seinen lange führenden Landsmann Fabiano Caruana – gegenwärtig zweitstärkster Spieler des Planeten – geschlagen. Nakamura erreichte als Nachziehender ein Remis gegen den Inder Arjun Erigaisi, sicherte sich den zweiten Platz und buchte das Ticket nach Toronto. Er hat sich während der Coronapandemie eine Karriere als Schach-Streamer aufgebaut. Als »GMHikaru« besitzt er gegenwärtig 1,9 Millionen ­Follower auf Twitch und generiert dadurch einen Großteil seiner Einkünfte. Über 60.000 US-Dollar Preisgeld wird er nur müde gelächelt haben. Dass »Naka« nun zum Weltmeisterschaftskandidaten avanciert, dürfte ihm noch mehr Fans einbringen und der Popularität des Schachs dienlich sein.

Der 29jährige Inder Vidit hatte eine Auftaktniederlage hinnehmen müssen, ließ sich davon aber nicht entmutigen und rollte das hochkarätige Feld von hinten auf. In den Runden zwei bis sieben gelangen ihm 5,5 Punkte. Nach Remisen gegen Nakamura und Jesipenko meldete er mit einem Gewinn gegen den Rumänen Bogdan-Daniel Deac in der vorletzten Runde seine Sieganwartschaft an. Vidit besaß gegen Alexander Predke (Russland) den Vorteil der weißen Steine und fand die Widerlegung auf einen taktischen Trick. Er konnte einen Mehrbauern behaupten und durch technisch sauberes Spiel zum Gewinn veredeln. Damit errang Vidit die Siegespalme, 80.000 US-Dollar und den Platz im Kandidatenturnier. Ein weiterer Leistungssprung gelang dem 18jährigen Vincent Keymer. Der deutsche Spitzenmann hatte zwar seine Qualifikationsträume nach einer bitteren Niederlage in Runde acht gegen Jesipenko begraben müssen, doch mit beachtlichen 7,5 Punkten kam er auf Rang fünf und machte einen beträchtlichen Sprung in die TOP 20 der Weltrangliste.

Aus dem »Women’s Grand Swiss« ging die 22jährige Inderin Vaishali Rameshbabu siegreich hervor. Sie blieb ohne Verlust, gewann sechs Partien und totalisierte sagenhafte 8,5 Punkte – ein formidables Resultat, das mit 25.000 US-Dollar belohnt wurde. Weil sich ihr 18jähriger Bruder Rameshbabu Praggnanandhaa mit Rang zwei beim Weltpokal im Sommer in Baku bereits einen Spot im Kandidatenturnier der Männer reserviert hat, bietet sich den Geschwistern nun die Chance, gemeinsam zu reisen und sich gegenseitig zu sekundieren. Die Silbermedaille sicherte sich die Ukrainerin Anna Musytschuk (33) ebenfalls ungeschlagen mit acht Punkten. Da Musytschuk schon über den World Cup die Qualifikation erreicht hatte, rückt die mit 7,5 Zählern drittklassierte chinesische Exweltmeisterin Tan Zhongyi (32) nach. Unter den Spielerinnen mit sieben Punkten beeindruckte vor allem die 60jährige Schwedin Pia Cramling. Nach einem desaströsen Auftakt mit einem Punkt aus vier Partien gewann die lebende Schachlegende noch fünf Partien und kämpfte sich unermüdlich bis auf den imponierenden siebenten Platz nach vorn. Enttäuschend verlief das Turnier für die deutsche Nummer eins Elisabeth Pähtz. Mit 2,5 Punkten aus drei Runden gestartet, gewann sie keine der verbleibenden acht Partien mehr, sondern musste zwei Niederlagen hinnehmen. Dies warf sie auf finale 5,5 Punkte und Platz 29 im ­Klassement zurück. Auch Dinara Wagner blieb mit 6 Punkten auf Rang 24 unter ihren Erwartungen.

Santosh Gujrathi Vidit – Alexander Predke, Grand Swiss, 11. Runde, Douglas, 05.11.2023, Angenommenes Damengambit

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 a6 6.0-0 c5 7.dxc5 (Diese nur scheinbar harmlose Variante mit frühem Damentausch wurde von den Exweltmeistern Boris Spasski und Wladimir Kramnik popularisiert. Weiß kann fast risikolos auf Gewinn spielen.) 7...Lxc5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Le2 Ke7 10.Sbd2 Ld7 (Üblicher ist ein Aufbau mit 10...b6 und 11...Lb7.) 11.Sb3 (Alternativ entwickelt sich Weiß oft mit 11.b3 und 12.Lb2.) 11...Lb6 12.Ld2 Sc6 13.Lc3 Thg8 14.Tfd1 Tad8 (Neu, denn zuvor wurde hier 14...Tac8 gespielt.) 15.Tac1 g5 16.Sfd4 Sxd4 17.Lb4+! (Mit diesem Zwischenschach wird der schwarze König auf die Grundreihe gezwungen.) 17...Ke8 18.Sxd4 g4 19.Sb3 Tg5 20.Sc5 Lc6?! 21.Sxa6! (Nachdem er 13 seiner verbliebenen 33 Minuten Bedenkzeit investiert hatte, entscheidet sich Vidit für das Nehmen des Bauern.)

21...Sd7 (Diese Idee hatte Vidit gesehen und die Konsequenzen berechnet. 21...bxa6? verlöre wegen 22.Txc6 +- sofort.) 22.Lf1 Ta8 23.Ld6! La4 24.Lf4 (Hier wäre 24.b3! Lxb3 25.axb3 bxa6 26.g3 wohl stärker gewesen. Weiß behauptet den Mehrbauern und das Läuferpaar.) 24...Ta5 25.Sc7+ Lxc7 26.Lxc7 Lxd1 27.Lxa5 Txa5 28.Txd1 Se5 29.a4! Tc5 (29...Txa4?? 30.Lb5+, und der Turm wäre perdu – die Pointe von 29.a4.) 30.Td4! (Wieder findet Weiß den stärksten Zug – keineswegs offensichtlich, denn er schwächt die Grundreihe.) 30...Tc1 31.Tb4! Tb1 32.f4! (Gibt den Bauern zurück und aktiviert den König. Das gierige 32.Txb7? hätte hingegen den Sieg aus der Hand gegeben, denn es folgt 32...Sc4! mit der Idee 33...Sd2.) 32...gxf3 33.gxf3 Sxf3+ 34.Kg2 Sd2 35.Ld3 Te1 36.Kf2 Th1 37.Kg2 Te1 38.Txb7 Txe3 39.Lb5+ Kf8 40.a5 Te5 41.a6 Tg5+ 42.Kf2 Se4+ 43.Ke3 Sd6 44.a7! Te5+ 45.Kf3 Tf5+ 46.Kg2 Tg5+ 47.Kh1! (Der König versteckt sich hinter seinem Bauern. 47...Se4 mit der Idee 48...Sf2# wird leicht durch 48.a8D+ Kg7 49.Da7, was f2 kontrolliert und f7 attackiert, pariert.) 1:0