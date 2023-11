Sina Schuldt/dpa Arbeitszeiterfassung in München

Debatten sind bei weitem nicht immer kontrovers, sondern oftmals auch inszeniert. Aktuelles Beispiel ist die vermeintliche Faulheit der »Generation Z«, die dieser Tage in mehreren Medien zum Gegenstand gemacht wird. Auslöser ist das Tik-Tok-Video einer Berufseinsteigerin, die anmerkt: »Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro im Jahr geben als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst 30 Tage im Jahr Urlaub. Das Schlimmste ist: Die 30 Tage sind ja noch viel.« Sie schlussfolgert: keine Freizeit mehr, keine Energie z. B. für Freunde.

Untermauert wird das Ganze mit einer Untersuchung von den »Wirtschaftsjunioren Deutschland« (WJD), einem Zusammenschluss von »jungen Unternehmern und Führungskräften« unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Repräsentativ sei die am am Sonntag veröffentlichte Studie. Gute Verdienstmöglichkeiten seien demnach für 81 Prozent der jungen Befragten im Alter von 15 bis 25 Jahren am wichtigsten. Die Aussicht auf eine gute Work-Life-Balance war für 74 Prozent der Befragten sehr wichtig oder wichtig. Auf dem dritten Platz steht mit 71 Prozent die Aussicht auf abwechslungsreiche Tätigkeiten.

Etwas differenzierter betrachtet das alles das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). »Eine Sonderrolle der angeblich arbeitsunwilligen Generation Z gibt es nicht«, erklärte IAB-Forscher Enzo Weber aus Anlass der Veröffentlichung einer eigenen Studie zu Arbeitszeitwünschen von Vollzeitbeschäftigten. Demnach würden Vollzeitbeschäftigte generell gern kürzer arbeiten. Im Jahr 2021 wollten 49 Prozent der Frauen und 58 Prozent der Männer ihre Arbeitszeit reduzieren. Und das sei auch schon in den vergangenen Jahrzehnten so gewesen, heißt es in der am Montag veröffentlichten Untersuchung.

Vollzeitbeschäftigte Frauen würden im Mittel gern ihre tatsächliche Arbeitszeit von 40,9 Stunden um 6,2 Stunden reduzieren. Vollzeitbeschäftigte Männer hatten eine durchschnittliche tatsächliche Arbeitszeit von 42,3 Stunden und würden diese gern um 5,5 Stunden reduzieren. Bei teilzeitbeschäftigten Frauen gab es bis zur Coronapandemie einen Aufwärtstrend bei den Arbeitszeitwünschen. 2021 wollten teilzeitbeschäftigte Frauen mit 25 Stunden zwei Stunden länger arbeiten als noch vor 20 Jahren.

Für ein umfassenderes Bild über die tatsächlichen Arbeitszeiten sollten unbedingt noch weitere Erhebungen hinzugezogen werden. Am 2. November veröffentlichte etwa das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten den »Überstundenmonitor«. Daraus geht hervor, dass die Beschäftigten in der BRD im letzten Jahr rund 761,5 Millionen Überstunden am Arbeitsplatz geleistet haben. Davon 435,61 Millionen Arbeitsstunden zum Nulltarif – ohne Bezahlung. Alle Beschäftigten zusammengenommen hätten den Unternehmen in Deutschland durch unbezahlte Mehrarbeit rund 6,27 Milliarden Euro quasi »geschenkt«, erklärte NGG-Vorsitzender Guido Zeitler in dem Zusammenhang. Und das sei schon äußerst sparsam gerechnet – nämlich nur auf Mindestlohnbasis. Der NGG zufolge sei dieser riesige Überstundenberg auch ein Gradmesser für den Fachkräftemangel.

Diesem entgegenzuwirken wären etwa Teilzeitbeschäftigte durchaus bereit. Allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Wie aus dem im September veröffentlichten Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung hervorgeht, arbeiten 38 Prozent der befragten Lehrerinnen und Lehrer derzeit in Teilzeit. Zwei Drittel von ihnen wären grundsätzlich zum Aufstocken bereit, bei den Jüngeren unter 40 Jahren sogar noch mehr. Bedingung wäre ein neues Arbeitszeitmodell, in dem auch Aufgaben und Arbeiten außerhalb des Unterrichts wie Teamzeiten, Fortbildungen und Elternarbeit berücksichtigt würden. Auch der Aufwand für Verwaltungsaufgaben müsste getreuer abgebildet werden.

Ähnliche Erhebungen gibt es für Pflegekräfte. Verdi weist immer wieder darauf hin, das Teilzeitkräfte bei besseren Arbeitsbedingungen in ihren Beruf zurückkehren oder Stunden aufstocken würden. Und was die Berufsrealität der »Generation Z« betrifft – die dürfte der Ausbildungsreport des DGB wesentlich realistischer widerspiegeln. Demnach sind ausbildungsfremde Tätigkeiten und Überstunden eher die Regel als die Ausnahme.