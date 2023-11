Christian Charisius/dpa Hauptsache es wird hier produziert, findet die IG Metall (Airbuswerk Finkenwerder)

Seite an Seite machen sich in dieser Woche Vertreter der Rüstungsindustrie, Beschäftigte und IG Metall für mehr Aufträge an die heimische Fertigung von Kriegsmaterial stark. Am Dienstag kamen auf dem Werksgelände von Airbus in Taufkirchen bei München einige hundert Mitarbeiter, ihre Chefs und von der IG Metall der frisch gewählte Vizevorsitzende Jürgen Kerner zusammen, um die bundesdeutsche Rüstungspolitik zu kritisieren. Die Veranstaltung fand im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche der Gewerkschaft an verschiedenen Standorten zum Thema statt. In Taufkirchen waren neben Airbus-Mitarbeitern auch Beschäftigte des Rüstungskonzerns Hensoldt sowie weiterer ortsansässiger Unternehmen vertreten, um mehr Aufträge aus dem 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung zu fordern, wie die Süddeutsche Zeitung am Dienstag online berichtete. Gewerkschaftsmann Kerner betonte, dass »der militärischen Luftfahrtindustrie in Deutschland der Absturz« drohe, wenn die Bundesregierung – wie geplant – Kampfflugzeuge und Hubschrauber in den USA kaufe. Auch der zivile Flugzeugbau werde dadurch geschwächt, »mit massiv negativen Konsequenzen für Technologieentwicklung und die heute über 100.000 hochqualifizierten Arbeitsplätze«, sagte er laut dpa. Die IG Metall fordere die Weiterentwicklung des »Eurofighters« und des Kampfhubschraubers »Tiger«.

Bisher hat die Bundesregierung weder die heimische Rüstungsindustrie noch die Gewerkschaft erhört. Mit 40 Milliarden Euro sollen neue Kampfflugzeuge und Hubschrauber gekauft werden. Bisher sind alle Aufträge für frisches Kriegsgerät für den Luftraum an die USA gegangen: für 35 Kampfflugzeuge »F-35« bei Lockheed Martin und für Transporthubschrauber bei Boeing. Bestellungen etwa des US-Kampfhubschraubers »Apache« seien im Gespräch. Nicht einmal in die Fertigung von Bauteilen, Weiterentwicklung und Wartung der US-amerikanischen Kampfflieger sei die heimische Luftfahrtindustrie durch die Bundesregierung einbezogen worden, monierte in Taufkirchen der Münchener IG-Metall-Geschäftsführer Daniele Frijia. Vizegewerkschaftschef Kerner betonte, dass das deutsch-französisch-spanische Luftkampfsystem FCAS in Gefahr gerate, wenn es keinen neuen »Eurofighter«-Auftrag gebe.

Ganz kurz wies Kerner auf die Absurdität des Schulterschlusses mit den Industrievertretern hin und bekannte, dass vor zehn Jahren eine IG-Metall-Veranstaltung auf dem Airbus-Gelände mit den Bossen nicht denkbar gewesen wäre. Nun gehe es nicht anders, denn wenn die starke Position im Flugzeugbau erst einmal verloren sei, »ist es kaum möglich, sie zurückzugewinnen«. Da konnten die Vertreter aus den Chefetagen nur zustimmen. »Die jüngsten Ereignisse unterstreichen die Bedeutung nationaler und souveräner Verteidigungsfähigkeiten«, sagte mit Blick auf den Ukraine-Krieg Martin Kress, Leiter der »BU Airborne Optronics« der Hensoldt AG laut Süddeutscher Zeitung. Würden die Entwicklung und Produktion von Rüstungssystemen in der Bundesrepublik durch fehlende Aufträge abgewürgt und Flugzeuge im Ausland gekauft, begebe sich das Land in »Abhängigkeiten, die wir heute noch gar nicht abschätzen können«. Erfreut über das Interesse der Belegschaften am Thema war Harald Mannheim aus der deutschen Airbus-Geschäftsleitung. Das sei dem »Ernst der Lage« geschuldet. Er forderte wie Kerner die Weiterentwicklung des »Eurofighters«; sonst könne die Zukunft der Luftwaffensysteme nicht mitgestaltet werden. Es fehlte auch nicht der Verweis auf die 110.000 Arbeitsplätze in Europa, 25.000 davon in der Bundesrepublik, die am »Eurofighter« ebenso hingen wie über sechzig Zulieferer hierzulande.

Hoffnungen äußerten bei der Veranstaltung Beschäftigtenvertreter in bezug auf Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der als erster Chef dieses Ressorts überhaupt mit ihnen geredet habe, so Bernd Löhle, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Hensoldt. Er habe den Eindruck gehabt, bei Pistorius mit Bedürfnissen und Forderungen durchzudringen, ansonsten »verstehen die Politiker in Berlin nicht, was sie tun«.