Podiumsgäste beklagen Ausladung von Jeremy Corbyn von Kongress in Volksbühne

Wird dafür angegriffen, dass er an seinen linken Prinzipien festhält: Ex-Labour-Chef Jeremy Corbyn (London, 14.10.2023)

Die zu dem von der Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstalteten Kongress »Europa den Räten« geladenen Wissenschaftler und Publizisten Sebastian Friedrich, Raul Zelik und Ines Schwerdtner wandten sich am Mittwoch gegen eine von der Volksbühne als Veranstaltungsort verfügte Ausladung des früheren britischen Labour-Party-Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Während die beiden zuletzt Genannten erklärten, ihre Kritik in den Kongress tragen zu wollen, sagte Friedrich seine Teilnahme ganz ab.

Wir als Podiumsgäste des Kongresses »Europa den Räten« haben gerne die Einladung angenommen, da es dringend einen Ratschlag für ein Europa von unten braucht – gerade in Zeiten der Rechtsentwicklung, der Klimakrise und in denen an immer mehr Fronten Menschen sterben.

Das Massaker vom 7. Oktober hat auch uns zutiefst erschüttert. Es ist klar, dass die reaktionäre Hamas kein positiver Bezugspunkt für eine internationalistische Linke sein kann. Sie steht für das Gegenteil einer befreiten Gesellschaft. Trotzdem braucht es gleichzeitig auch eine Debatte über die vom israelischen Staat begangenen Kriegsverbrechen.

Für uns bewegen sich Jeremy Corbyns Standpunkte innerhalb des Spektrums eines pluralistischen linken Diskurses. Wir sind besorgt über die Streitkultur in der deutschen Linken und der deutschen Öffentlichkeit und finden das Vorgehen der Volksbühne, die auf die Ausladung hingewirkt hat, sehr bedenklich für ein pluralistisches linkes Theater. Wir fordern eine offene und respektvolle Diskussionskultur, eine lebendige Debatte, die auch kontroverse Standpunkte zulässt. Nur so kann ein Europa von unten begründet werden.

Anlässlich des Gedenktages für die Opfer der Novemberpogrome 1938 erklären die Vorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler und Martin Schirdewan am Mittwoch:

Die Pogrome, die am 9. November 1938 begannen, waren der Auftakt zum düstersten Kapitel der deutschen Geschichte – der Schoah. Diese brutalen Übergriffe und Greueltaten gegen jüdische Menschen, die Zerstörungen von Synagogen, sind Mahnung und Aufruf zugleich, den Antisemitismus in all seinen Formen entschlossen zu bekämpfen. Die schrecklichen Ereignisse dürfen sich nicht wiederholen. (…)

Ein aktives Einstehen gegen Antisemitismus in Deutschland ist heute dringender denn je. Denn wir müssen auch hierzulande eine massive Zunahme antisemitischer Übergriffe feststellen, nicht erst seit dem brutalen Terror der Hamas am 7. Oktober gegen Israel, aber seitdem verstärkt. Ein trauriger Höhepunkt ist der Brandanschlag auf eine Berliner Gemeinde. (…) All das passiert nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Zeit, in der in Bayern ekelhafte antisemitische Flugblätter als Bubenstreich des stellvertretenden Ministerpräsidenten bagatellisiert werden. Parallel wird eine faschistische Partei, die in bezug auf Nationalsozialismus und Schoah von »Schuldkult« und »Fliegenschiss« redet, in den Landesparlamenten von Konservativen und Liberalen hofiert.

Das zeigt auch: Antisemitismus kann man nicht abschieben, er ist ein gesamtgesellschaftliches, ein deutsches Problem. Er muss hierzulande mit allen demokratischen Mitteln politisch bekämpft werden. (…) Antisemitismus ist nicht nur eine tödliche Gefahr für alle Jüdinnen und Juden, sondern auch für die demokratische Gesellschaft als Ganzes. (…)