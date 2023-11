Pedro Nunes/REUTERS Die sogenannte Energiewende eröffnet auch der Korruption neue Felder: Zeitungsauslagen in Lissabon, 8.11.2023

Der portugiesische Premierminister António Costa ist am Dienstag zurückgetreten. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Lithium- und Wasserstoffgeschäften. Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass Untersuchungen gegen ihn und andere führende Politiker wegen mutmaßlicher Korruption, Rechtsbeugung und Einflussnahme eingeleitet wurden. Auch die Wohnung des Premiers ist durchsucht worden. Verhaftet worden sind der Chef von Costas Kabinett, Vítor Escaría, der Bürgermeister von Sines, Nuno Mascarenhas, sowie zwei Verwalter der Firma Start Campus, einer von ihnen ist der Trauzeuge Costas. Der Minister für Infrastruktur, João Galamba, und der Präsident des Direktionsrates der portugiesischen Umweltagentur werden als Verdächtige geführt.

Konkret geht es um die Vergabe von Lithiumabbaulizenzen in den nördlichen Orten Romano und Barroso. Auch ein Projekt zur Energieerzeugung aus Wasserstoff und ein Rechenzentrum in Sines werden derzeit von den Ermittlern unter die Lupe genommen. »Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich etwas Illegales oder Verwerfliches getan hätte«, sagte Costa in einer öffentlichen Erklärung am Dienstag. Die Rede beendete seine achtjährige Regierungszeit, die er 2022 noch mit einer absoluten Mehrheit bestätigen konnte. Selbst für den Fall, dass seine Unschuld bestätigt werde, solle er nicht wieder kandidieren, so Costas. »Es ist ein Lebensabschnitt, der jetzt abgeschlossen ist«, sagte er weiter. Costas war 2015 in einer Koalition mit der Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) und dem Linksblock Bloco de Esquerda an die Macht gekommen. 2019 bildete er eine Minderheitsregierung, im Januar 2022 gewann er dann die absolute Mehrheit, seine Regierung wurde im vergangenen Jahr jedoch von mehreren Skandalen erschüttert.

Die ultrarechte und liberale Opposition feierte den Rücktritt Costas und forderte »so bald wie möglich« vorgezogene Wahlen. Auch die linke Koalition Bloco de Esquerda möchte wie die Rechten vorgezogene Wahlen. Die Koordinatorin des Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, sagte: »Was wir dem Präsidenten der Republik mitteilen werden, ist unsere Präferenz für die Einberufung von vorgezogenen Wahlen, weil wir der Meinung sind, dass politische Krisen dieser Art in einer Demokratie durch die Einberufung von Wahlen gelöst werden.« Das portugiesische Gesetz sieht vor, dass es der Präsident und Staatschef ist, der das Parlament auflösen und vorgezogene Wahlen anordnen kann. Bis jW-Redaktionsschluss wurde eine solche Entscheidung nicht bekannt.

Auch Paulo Raimundo, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Portugals (PCP), forderte eine juristische Aufklärung des Falles. Gleichzeitig warnte er davor, dass die Situation genutzt werden könne, um das Parlament zugunsten der Rechten neu aufzustellen. Er erinnerte daher daran, dass »verfassungsrechtlich der Rücktritt des Premierministers nicht zwangsläufig mit der Auflösung des Parlaments verbunden ist«. Das Land brauche »keine Neuwahlen, sondern Lösungen«, betonte er in Richtung Costas. Weiter sei eine »Ablehnung der rechten Politik, die die Regierung der PS verfolgt hat« nötig, so der PCP-Mann. »Die Umsetzung einer alternativen Politik, die eine Erhöhung von Löhnen und Renten, die Verteidigung des Gesundheitssystems und den Zugang zur Gesundheitsversorgung, das Recht auf Wohnen, die Rechte von Kindern und Eltern, die Verteidigung der Souveränität und der Entwicklung gewährleistet«, müsse jetzt an diese Stelle treten.

Derzeit ist unklar, wie es in Portugal weitergehen wird. Möglich sind Neuwahlen oder die Aufstellung eines neuen Präsidentschaftskandidaten durch Costas’ Sozialdemokraten (Partido Socialista, PS). Portugal ist eines der letzten Länder in Europa, in dem Sozialdemokraten alleine regieren konnten. So sollte Costa auch einer der Hauptgäste beim Treffen der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) am 10. und 11. November in Malaga sein. Sein Rücktritt ist nun Symbol für den Zustand der Organisation.