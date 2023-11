Philipp von Ditfurth/dpa-ENR-Pool/dpa Farblich gut abgestimmt: Fahnen der EU und der Ukraine bei Pressekonferenz von der Leyens (l.) und Selenskijs

Die EU-Kommission sieht die Voraussetzungen für den Beginn von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine gegeben. Das Gremium billigte am Mittwoch einen Fortschrittsbericht, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte erarbeiten lassen. Darin werden der Regierung in Kiew »große Fortschritte« bei der Annäherung an EU-Standards in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und »Stärkung der demokratischen Institutionen« bescheinigt. Es bestehe Grund zu der Hoffnung, dass die noch ausstehenden Reformen so zügig verabschiedet werden könnten, dass der Beginn von Beitrittsverhandlungen nicht weiter verzögert zu werden brauche. Die noch ausstehenden »Reformen« umfassen unter anderem eine stärkere Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche – die aber nicht durch reine Verbote aus der Welt geschafft werden.

Das positive Votum des Kommissionsberichts muss auf dem EU-Gipfel im Dezember noch von den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden. Dies muss einstimmig geschehen. Die Kommission hofft, dass sie durch das Anmahnen größerer Rücksichtnahme auf nationale Minderheiten in der Ukraine, den möglichen Widerstand Ungarns besänftigen kann. Die Regierung in Budapest wirft Kiew vor, im Zuge der Umstellung des öffentlichen Lebens auf die ukrainische Sprache Bildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen der ungarischen Minderheit in Transkarpatien zu schmälern. Um die Bildungschancen der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine macht sich Brüssel weniger Sorgen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte dem Ergebnis der Abstimmung in der Kommission schon am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache vorgegriffen und versprochen, die Ukrainer würden bald EU-Bürger sein. Wann dies sein wird, sagte er nicht. Niemand kann dies aktuell auch voraussagen. Zur Dauer der Beitrittsverhandlungen hat sich bisher nur der belgische Ratspräsident Charles Michel zu Wort gemeldet: Die Ukraine könne »bis 2030« Mitglied werden. Das wäre mitten in der kommenden siebenjährigen Finanzplanung der EU, deshalb erscheint ein Zeitpunkt nach deren Ablauf 2033 wahrscheinlicher. Mit der Türkei verhandelt die EU im übrigen schon seit 1999 über einen Beitritt, die Gespräche sind jedoch faktisch eingestellt worden.