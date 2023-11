Markus Scholz/dpa

Anlässlich des bevorstehenden 85. Jahrestags der faschistischen Pogrome gegen Jüdinnen und Juden im November 1938 haben am Mittwoch Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft mehrere sogenannte Stolpersteine gereinigt. An der Aktion vor dem Rathaus nahmen Dominik Lorenzen (Bündnis 90/Die Grünen), Deniz Çelik (Die Linke), Isabella Vértes-Schütter und Danial Ilkhanipour (beide SPD) teil. Die mit Messing beschlagenen Steine erinnern an Hamburgerinnen und Hamburger, die von den Nazis verfolgt, deportiert, vertrieben oder ermordet worden sind. (dpa/jW)