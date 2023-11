YouthWritingHistory.com Manifestation der Delegierten der Weltjugendkonferenz in Paris am 5. November

Bis 5. November sind Delegierte von 95 Organisationen aus mehr als 60 Ländern in Paris zusammengekommen. 400 Jugendliche, die Antworten auf die Krisen und Kriege unserer Zeit suchen, folgten dem Aufruf des Netzwerks »Youth Writing History«. Sie haben drei Tage lang über die gemeinsamen Ursprünge der Probleme diskutiert, denen sie begegnen. Welche Organisationen waren vertreten?

Es waren Delegierte von allen Kontinenten vor Ort, die ihre jeweiligen Kämpfe und Perspektiven vertraten. So waren diverse indigene Bewegungen aus Abya Yala (indigene Bezeichnung für den amerikanischen Kontinent, jW), beispielsweise die Mapuche aus Wallmapú (traditionelles Siedlungsgebiet in Südamerika, jW) sowie Retomada Aty Jovem, kurz RAJ, eine Organisation der Guaraní- und Kaowai-Jugend aus Brasilien, anwesend. Kolumbien war unter anderem durch Consejo Regional Indígena del Cauca, kurz CRIC, vertreten. Die indigene Bewegung verteidigt ihr befreites Territorium mit der Guardia Indígena. Aus Asien reisten unter anderem Anakbayan von den Philippinen, KyrgSoc für Kirgistan sowie tamilische Jugendliche an.

Waren die gesetzten Schwerpunkte auch ähnlich vielfältig?

Die Delegierten sprachen viel über das moderne Gesicht des Kolonialismus, der – mittels der Nationalstaaten – versucht, Kultur und Lebensgrundlagen zu vernichten. Bewegungen und Organisationen aus dem Mittleren Osten wie die kurdische Jugendbewegung, der Demokratische Jugendrat Syriens, und das Human Rights Council von Belutschistan waren mit starker Stimme vertreten. Sie machten auf die genozidalen Kriege im Mittleren Osten aufmerksam. Dieser Zustand wurde sogar als Dritter Weltkrieg bezeichnet. Dabei legten sie den Fokus auf die imperialistischen Angriffe der USA und der NATO.

Delegierte der Revolutionary Socialist League, RSL, aus Kenia und von Union des Luttes aus Mali diskutierten über den Kolonialismus und Neokolonialismus in Afrika, der tiefe soziale und ökologische Problem in ihren Heimatländern verursacht. RSL sprach zudem über die Bedeutung des internationalen Komplotts gegen Abdullah Öcalan (in der Türkei inhaftierter Vordenker der kurdischen Befreiungsbewegung, jW), der am 15. Februar 1999 aus Kenia verschleppt worden war. Organisationen wie Abahlali baseMjondolo (sozialistische Bewegung der Hüttenbewohner, jW) in Südafrika und die sudanesische Kommunistische Partei grüßten die Konferenz in Videobotschaften. Aus Europa reisten unter anderem Delegierte von Arran aus Katalonien, der Internationalistischen Jugendkommunen und der Sosialistisk Ungdom aus Norwegen an.

Was folgte aus dem regen Austausch?

Die vielen Diskussionen, Workshops und Panels führten konkret zur Erarbeitung und dem Beschluss von zehn Prinzipien, auf deren Grundlage das Netzwerk die Zukunft weiter gestalten möchte. In der Abschlussdeklaration heißt es, dass eine Lösung der aktuellen globalen Krise nur außerhalb des bestehenden kapitalistischen Systems und nur durch den Aufbau einer neuen, gerechten und wirklich demokratischen Weltordnung erreicht werden kann. Dafür braucht es die Einheit aller demokratisch-revolutionären und antisystemischen Kräfte weltweit.

Alle Teilnehmenden erklärten ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk und dem Befreiungskampf Kurdistans sowie die aktive Beteiligung an der am 10. Oktober begonnenen internationalen Kampagne für die Freiheit von Abdullah Öcalan.

Der Kongress endete am Sonntag. Wie geht es weiter?

Auf Grundlage der beschlossenen Prinzipien werden wir den Austausch mit den vertretenen Organisationen vertiefen und weitere dazugewinnen. Langfristig wollen wir ein globales Netzwerk der internationalistischen Zusammenarbeit etablieren. Wir wollen aktiv an der weltweiten Einheit aller Kämpfe und Widerstände, die in fundamentalem Widerspruch zum herrschenden System und seiner Weltordnung stehen, arbeiten und unsere Allianzen fester schmieden.

Wir denken, dass die Jugend, als dynamischste Kraft der Gesellschaft, dabei eine Vorreiterrolle übernehmen muss. Der Aufbau einer anderen Welt darf nicht auf morgen verschoben werden, sondern wir wollen im Hier und Jetzt am Aufbau eines freien Lebens arbeiten.