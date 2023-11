Hatem Moussa/AP Photo/dpa Kein Schutz, nirgendwo: Einwohner Gazas fliehen in den Süden des Küstenstreifens (Bureidsch am Mittwoch)

Tausende verzweifelte palästinensische Zivilisten sind am Mittwoch in einer Prozession aus dem Norden des Gazastreifens Richtung Süden gezogen, um vor israelischen Luftangriffen und heftigen Bodenkämpfen zu fliehen. Israel hatte den Bewohnern ein vierstündiges Zeitfenster eingeräumt und sie aufgefordert, den von den Panzertruppen eingekesselten Norden zu verlassen, da sie sonst Gefahr liefen, zwischen die Fronten zu geraten. Aber auch die zentralen und südlichen Teile der abgeriegelten Enklave wurden erneut von Israel unter Beschuss genommen, wie Reuters meldete, während der »Vergeltungskrieg« gegen die fundamental-islamische Hamas in den zweiten Monat ging. Tausende Menschen befinden sich zudem weiter im eingekesselten Norden, unter anderem im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das Tausende Patienten und Vertriebene beherbergt. »Die Situation wird von Tag zu Tag schlimmer.« Es gebe kein Wasser, »sie haben die Bäckereien gestürmt, wir haben kein Brot«, erklärte eine Mutter, die dort Zuflucht gefunden hat gegenüber Reuters.

Während des Bombenkriegs gegen Gaza sind durchschnittlich täglich 180 Kinder getötet worden, wie die Organisation »Defense for Children International – Palestine« tags zuvor gemeldet hatte. Die geschätzte Gesamtzahl von mehr als 5.500 in den vergangenen 30 Tagen getöteten Kindern übertrifft damit jene der seit 1967 im Westjordanland und im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kinder zusammen. »Jedes Jahr geht die Zahl der getöteten Kinder in allen Konflikten, die wir beobachten, maximal in die Hunderte«, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Er kritisierte: »Innerhalb weniger Tage wurden im Gazastreifen Tausende von Kindern getötet, was bedeutet, dass auch die Art und Weise, wie die Militäroperationen durchgeführt werden, eindeutig falsch ist.« Insgesamt wurde die Zahl der Toten am Mittwoch vom Gesundheitsministerium mit mindestens 10.569 angegeben.

Gaza-Stadt ist nun von israelischen Streitkräften umstellt. Nach Angaben des Militärs sind die Truppen bis ins Zentrum der dichtbesiedelten Stadt vorgedrungen. Armeesprecher Daniel Hagari, sagte, dass Kampfingenieure Sprengsätze einsetzten, um das Tunnelnetz zu zerstören, das sich über Hunderte von Kilometern unter dem Gazastreifen erstreckt. In einer Erklärung hieß es, das Militär habe bisher 130 Tunnelschächte zerstört. Von palästinensischer Seite hieß es, israelische Panzer stießen auf heftigen Widerstand. Israel gibt an, 33 seiner Soldaten seien seit Beginn der Bodenoffensive getötet worden.

Die G7-Staaten konnten sich angesichts der Notlage der palästinensischen Zivilbevölkerung lediglich zu »humanitäre Pausen und Korridoren« durchringen. Diese seien nötig, um die Lieferung von Hilfsgütern und die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen, hieß es am Mittwoch in der Abschlusserklärung der G7-Außenminister nach ihrem zweitägigen Treffen in Tokio. »Alle Parteien« wurden dazu aufgerufen, humanitären Helfern Zugang zu gewähren und die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln, Wasser und Medizin zuzulassen. Sie verurteilten zugleich »unmissverständlich die Terroranschläge der Hamas« vom 7. Oktober sowie die anhaltenden Raketenangriffe auf Israel und betonten »das Recht Israels, sich und sein Volk im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen«. Die Außenminister forderten zudem »die sofortige Freilassung aller Geiseln«, die in Gaza festgehalten werden – ohne Vorbedingungen.