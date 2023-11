Nikolas Georgiou/ZUMA Wire/imago Hunderte Antifaschisten protestieren am 1. November in Athen trotz Verbot ihrer Kundgebung gegen rechten Aufmarsch

Griechenland könne stolz sein auf seine Justiz, kommentierten europäische Medien unisono. Sie habe es gewagt, mitten in einer Rechtsentwicklung in Europa, dem Faschismus entgegenzutreten und ihn zu blockieren. Anlass dieser Lobeshymnen war eine Entscheidung des höchstens Gerichtshofs Areopag. Dieser hatte am 9. Oktober 2020 die faschistische Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgendämmerung) zur »kriminellen Vereinigung« erklärt und die im November 1993 gegründete Bewegung sogleich verboten. Ihr, Chef Nikos Michaloliakos, und 68 Mitglieder der Parteispitze waren wenige Tage später vom Athener Oberlandesgericht in einem weltweit Aufsehen erregenden Prozess zu teilweise hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden.

Nur drei Jahre später zeigt sich, dass das angeblich gezähmte oder gar getötete Monster tatsächlich noch immer lebt – und fruchtbar war. In der vergangenen Woche hinterließen, wieder einmal, die neuen Prügeltruppen der Faschisten eine Spur der Gewalt in Athen. Die nationale Polizei, die dem Innenministerium der Regierung des bürgerlich-rechten Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis unterstellt ist, schaute zu oder ging mit Schlagstöcken gegen protestierende Antifaschisten vor.

Diese hatten mobilisiert, um sich einem lange vorab angekündigten rechten Aufmarsch entgegenzustellen. Die Faschisten wollten den 1. November als zehnten Jahrestag des Todes zweier Mitglieder der »Morgendämmerung« begehen. Einem Verbot sämtlicher Versammlungen zum Trotz hielten sowohl die Faschisten als auch die Nazigegner ihre Kundgebungen ab. Medienberichten zufolge versammelten sich Antifaschisten in den Athener Bezirken Neo Iraklio und Pefkakia. Sie forderten mit Transparenten die Bevölkerung auf, den Faschisten »keinen Zentimeter griechischen Boden« zu überlassen.

Die Gewalt eskalierte in der zentralen Metrostation Monasteraki. Medienberichten zufolge betraten Faschisten die Station und legten dort Feuer. Menschen, von denen die Rechten annahmen, sie kommen aus Neo Iraklio, seien beschimpft und bedrängt worden. Mit Benzin sollen die behelmten Täter auch versucht haben, U-Bahnzüge in Brand zu setzen. Die Staatsmacht habe zugeschaut, wie die Tageszeitung Efimerida ton Syntakton berichtete. Das Blatt veröffentlichte ein entsprechendes Video. Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie die Polizisten der MAT in Kampfmontur die Rechten gewähren ließen und sich lieber um Nazigegner »kümmerten«.

Giannis Oikonomou, Minister für öffentliche Ordnung, kündigte am Donnerstag eine offizielle Untersuchung der Vorwürfe von Polizeigewalt an. Er verwies dabei explizit auf veröffentlichte Aufnahmen des Einsatzes auf dem Viktoriaplatz. Ebenfalls am Donnerstag sollten nach Behördenangaben 14 Festgenommene vor Gericht erscheinen. Ursprünglich hatte die Polizei 60 Personen festgenommen, die meisten von ihnen wurden später wieder freigelassen.

Bereits am Dienstag hatten Berichten zufolge 21 italienische Faschisten der »Casa Pound« versucht, für die Teilnahme an dem Aufmarsch einzureisen. Sie seien aber von der Polizei am Flughafen abgefangen und zurück nach Italien geschickt worden. Die griechischen Behörden sollen dazu vorab von dem Einreiseversuch informiert worden seien. Griechische Faschistenorganisationen hatten über Onlineplattformen tatsächlich bereits seit dem vergangenen Sommer dazu aufgerufen, am 1. November in Athen aufzumarschieren.

In den Krisenjahren 2012 bis 2015 hatte die »Morgendämmerung« in aufeinanderfolgenden Wahlen jeweils 6,8 bis 7,2 Prozent der Stimmen eingefahren und war mit bis zu 18 Abgeordneten in der Vouli, dem griechischen Parlament, vertreten. Parteichef Michaloliakos hatte sich einmal sogar vor TV-Kameras mit dem Satz »Wir waren schon immer Nazis« gebrüstet. Sich als Nazi zu bezeichnen, ist auch in Griechenland nicht verboten. Erst wenn Prügel oder Totschlag dazukamen, wie im Fall des von rechten Schlägern im September 2013 ermordeten Rappers Pavlos Fyssa, schritt die Justiz – meist mit erheblicher Verzögerung – ein.