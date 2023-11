Bodo Marks/dpa »Unser Hafen – nicht euer Casino!«: Demonstration gegen den Ausverkauf des Hamburger Hafens (Hamburg, 19.9.2023)

»Trotz Kritik aus allen Bereichen der Gesellschaft will der Senat mit der Brechstange den Ausverkauf des Hamburger Hafens durchsetzen«, schreibt Verdis Fachgruppe Maritime Wirtschaft in ihrem »Aufruf zur Hafenkundgebung« am kommenden Sonnabend auf dem Rathausmarkt der Hansestadt. Tatsächlich haben Vorstand und Aufsichtsrat der HHLA am Montag für den Teilverkauf des überwiegend staatseigenen Hamburger Hafenkonzerns an die Genfer Megareederei MSC gestimmt. Den Coup eingefädelt hatte der Hamburger Senat, die HHLA-Gremien haben nun nachgezogen, nachdem einige »Zugeständnisse« ausgehandelt worden waren – die allerdings die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft für unzureichend halten.

Deren Unmut hatte sich schon am Wochenende gezeigt, als der Konzernbetriebsrat (KBR) nach intensiven Beratungen öffentlich vor dem Vertrag mit MSC gewarnt hatte. Der KBR-Vorsitzende Christian Baranowski hatte zwar laut Agenturen betont, man werde »wegen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht zu Streiks oder Demonstrationen aufrufen«. Das hinderte Teile der HHLA-Beschäftigten aber nicht, spontan zu reagieren und unmittelbar nach Bekanntwerden des HHLA-Einlenkens am Montag nachmittag in einen wilden Streik zu treten: Am Containerterminal Burchardkai (CTB) legten rund hundert von ihnen, fast die gesamte aktive Schicht, die Arbeit nieder und versammelten sich vor dem Tor zum Terminal – »wütend«, berichtete die Morgenpost.

Die Kundgebung am Sonnabend steht unter dem mahnenden Motto: »Unser Hafen – nicht euer Casino!« Am Dienstag kommender Woche wird es im Gewerkschaftshaus noch eine Podiumsdiskussion mit den hafenpolitischen Sprechern der Bürgerschaftsfraktionen geben, bevor am 22. November, dem Tag der entscheidenden Parlamentssitzung, eine weitere Demonstration den öffentlichen Druck verstärken soll. Noch im September, unmittelbar nach Bekanntwerden des Plans von Senat und MSC, hatte Bürgermeister Peter Tschentscher auf wütende Proteste der Beschäftigten mit einem Versprechen reagiert: »Die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsverträge, das bleibt alles unberührt.« Tatsächlich sehen die jetzigen Vereinbarungen nur einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für mindestens fünf Jahre vor.

Geplant ist, die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Hamburg – mit 50,1 Prozent Anteil – und MSC (49,9 Prozent) zu führen. Während der Senat dabei auf Zusagen von MSC unter anderem bezüglich garantierten Umschlags baut, warnen neben den Beschäftigten auch diverse Branchenkenner vor Verlagerungen oder gar Abwanderung anderer Reeder: Man werde doch nicht Terminalgebühren an einen der größten Konkurrenten zahlen, soll einer gesagt haben.

Während Verdi vor allem tarifliche Absicherung für alle Beschäftigten verlangt, wird insbesondere die Zusage von Stadt und MSC, der HHLA zusätzliches Eigenkapital von 450 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung zu stellen, kritisch gesehen. Hamburg muss rund 19 Prozent seiner jetzigen HHLA-Aktien verkaufen, um nur noch 50,1 Prozent zu behalten. Die Stadt erlöst so nach aktuellem Kurs knapp 240 Millionen Euro, erhöht mit 225 Millionen das neue Eigenkapital um die Hälfte – die andere kann MSC dank damit verbundener Wertsteigerung ohne nennenswerte weitere Einbußen zuschießen. »Ausverkauf öffentlichen Eigentums« nennen das manche.