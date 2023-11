Jochen Eckel/imago images Dringend gesucht: Stellenangebote bei einer »Jobbörse« für Geflüchtete und ausländische Arbeitskräfte in Berlin (28.1.2018)

Über den »Jobturbo« für Geflüchtete haben am Dienstag bei der Fachkonferenz »Tag der Jobcenter« in Berlin Vertreter von Behörden, kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesarbeitsagentur diskutiert. Auch der zuständige Minister Hubertus Heil, SPD, machte dies als aktuellen Schwerpunkt aus. Was halten Sie davon?

Sicherlich wird einiges getan, um die Perspektive Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Allerdings besteht nun die Gefahr, dass es jetzt von einem Arbeitsverbot direkt in die gegenteilige Richtung umschlägt: Druck auf die Geflüchteten auszuüben, sofort eine Stelle anzunehmen. Diese sind ja vor Unterdrückung und Krieg geflüchtet, müssen hier erst mal ankommen, das Erlebte verarbeiten. Es gilt, die deutsche Sprache zu lernen und Integrationskurse zu absolvieren. Wenn es dann nicht so schnell klappt, könnten die Rechtspopulisten das in ihre Argumentation übernehmen.

Werden die Jobcenter den Druck auf sie quasi nach unten, an die Geflüchteten, weitergeben?

Ja, weil es eventuell nur wenige Stellen gibt, die mit ihren Anforderungen für Geflüchtete geeignet sind, könnte es viel Druck für die Betroffenen geben. Sie sind das schwächste Glied in der Kette. Zudem gebe ich Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy recht, der zu den Plänen des Bundesarbeitsministers sagte: »Ein Integrationsturbo für Geflüchtete und Sparpolitik bei den Jobcentern passen nicht zusammen.« Für den Aufbau des Personals für weitergehende Maßnahmen sollen 2024 rund 500 Millionen Euro gespart werden, was zu Lasten der Erwerbslosen gehen wird.

Heil hatte angekündigt, Hunderttausende Geflüchtete mit Bleibeperspektive schneller in Arbeit bringen zu wollen. Ist dies eines der dringlichsten Themen aus Ihrer Sicht?

Nein, es gibt Wichtigeres. Die Leistungen sind nicht ausreichend, das gilt für alle Erwerbslosen. Das monatliche Bürgergeld in Höhe von 502 Euro, das eine einzelne Person erhält, reicht nicht für den Lebensunterhalt. Ohne die Tafeln (Lebensmittelausgabestellen, jW) kämen viele der von solcher Armut Betroffenen nicht zurecht. Das gilt auch für Menschen, die prekär arbeiten und deren Lohn so gering ist, dass sie zum Amt müssen, um aufzustocken.

Hat sich mit dem Bürgergeld denn etwas zum Besseren gewendet?

Einige Verbesserungen gibt es. Jede Person in einer Bedarfsgemeinschaft darf ein Vermögen von 15.000 Euro besitzen, um Anspruch auf Bürgergeld zu haben. Für Weiterbildung gibt es etwas mehr Geld. Sonst hat sich wenig geändert. Das Bürgergeld ist quasi weiterhin Hartz IV.

Was müsste aus Ihrer Sicht für Erwerbslose akut getan werden?

Es muss eine menschenwürdige Anpassung der Regelsätze an die tatsächlichen Bedarfe der Erwerbslosen und Aufstocker geben. Sie müssen mindestens um jeweils 200 Euro erhöht werden; nicht einmal der Inflationsausgleich ist gewährleistet. Eine unabhängige Kommission muss sie entsprechend neu berechnen. Der Mindestlohn muss auf mindestens 14 Euro erhöht werden; und die Grundsicherung für Kinder reicht nicht, um deren Armut zu verhindern.

Wie steht es derzeit um die Solidarität der Erwerbslosen untereinander, also der Geflüchteten und der hiesigen?

In einigen Berliner Erwerbslosenprojekten läuft das gut. Aber für die gesamte BRD habe ich nicht den Überblick. Der neue Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung konstatiert, dass Armut ein die Demokratie gefährdendes Risiko ist. Mehr als die Hälfte der Armen habe nur wenig Vertrauen in Parteien, Politikerinnen und Politiker. Das Gefühl, wenig wertgeschätzt zu werden, das Erwerbslose erleben, schwächt das Vertrauen in die Gesellschaft insgesamt. Aus unserer Sicht ist die Gefahr dann groß, dass unter ihnen ein Resonanzboden für Ressentiments gegenüber Geflüchteten entstehen könnte. Zumal sowohl rechte populistische Parteien als auch die Mainstreammedien dies mit ihren Publikationen und Äußerungen geradezu befördern.