Palestine Action Aktivisten von »Palestine Action« ketten sich an den Eingang von Waffenproduzent Elbit Systems

Mehrere Büros der größten israelischen Rüstungsfirma Elbit Systems in den USA wurden in der Nacht zum Montag (Ortszeit) Ziel propalästinensischer Aktivisten. Eingänge und Vorplätze der Büros in den Bundesstaaten Pennsylvania, Massachusetts und Virginia wurden mit roter Farbe beschmiert. Neben Unleserlichem standen Parolen wie »Kriegsverbrecher« und »Free Palestine«, so geht es aus Videos in sozialen Netzwerken hervor. »Im Herzen des US-Imperiums werden die von Israel gegen Palästina eingesetzten Waffen des Völkermords hergestellt«, heißt es im dazugehörigen Post der Gruppe »Palestine Action US« auf X, die für die Aktion verantwortlich zeichnet. »Wir haben ein deutliches Zeichen gesetzt, dass Kriegsverbrecher nicht unwidersprochen bleiben.«

Die Gruppe ist der US-Ableger des britischen Aktivistenkollektivs »Palestine Action« und hat sich im Zuge des aktuellen Krieges in Israel und Gaza formiert. Am 12. Oktober war die Kampagne erstmals in Erscheinung getreten, als Aktivisten das »Innovation Center« von Elbit in Cambridge, Massachusetts, mit Farbe attackierten und sich mit Fahrradschlössern um den Hals am Eingang zum Gebäude festketteten. Das Zentrum in Cambridge wurde in den Tagen darauf noch mehrfach zum Ziel der Aktivisten, unter anderem wurden die Kartenscanner an den Eingängen zerstört. »Was Israel den Palästinensern antut, ist nicht weniger als Völkermord. Elbit hat Blut an seinen Händen«, begründet die Gruppe ihr Vorgehen in einem Meinungsbeitrag auf der US-Website Mondoweiss. Ziel sei es, die Geschäfte des Konzerns zum Erliegen zu bringen. Da Elbit auch in mehreren anderen US-Bundesstaaten Zweigstellen hat, wird zu »landesweit koordinierten direkten Aktionen« aufgerufen. Vergangene Woche protestierten etwa 200 Aktivisten vor der Elbit-Zentrale in Boston. Das Gebäude wurde mit »Smoke pellets« und Eiern angegriffen. Dadurch wurde die Produktion »vollständig zum Stillstand gebracht«, behaupten die Aktivisten, was Elbit abstreitet.

Elbit Systems beliefert das israelische Militär insbesondere mit Spionage- und Kampfdrohnen, unbemannten Wasserfahrzeugen, Munition und Kommunikationstechnik. Mit Waffenverkäufen im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar stand Elbit nach den Daten des schwedischen Friedensinstituts SIPRI im Jahr 2021 auf Platz 28 der größten Rüstungskonzerne der Welt und lag damit noch drei Plätze vor der größten deutschen Rüstungsschmiede Rheinmetall. Mit Israeli Aerospace Industry (38.) und Rafael (45.) befinden sich zwei weitere israelische Firmen unter den »Top 100«. Über seinen deutschen Ableger beliefert Elbit auch die Bundeswehr etwa mit Radio- und Radarsystemen und ist in weiteren europäischen Ländern präsent. Mehrere europäische, zumeist skandinavische staatliche oder private Investmenthäuser haben sich in der Vergangenheit aus Geschäften mit Elbit zurückgezogen. »Wir wollen keine Unternehmen finanzieren, die so direkt zu Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht beitragen«, begründete 2010 die damalige norwegische Finanzministerin Kristin Halvorsen den Kapitalabzug des Norwegischen Pensionsfonds von Elbit.

Einmal mehr erweist sich Krieg als staatliches Subventionsprogramm für Rüstungskonzerne. Denn nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 1.400 Israelis getötet wurden, und dem darauffolgenden Krieg gegen Gaza sicherten westliche Regierungen Waffenlieferungen an Israel in Milliardenhöhe zu. US-Präsident Joseph Biden beantragte beim Kongress Militärhilfen für Israel in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar, zusätzlich zu den ohnehin jährlich geleisteten Militärhilfen in Höhe von über drei Milliarden Dollar. Die Aktienkurse der größten Rüstungskonzerne schossen im ersten Monat nach Kriegsbeginn in die Höhe. US-Konzerne wie Lockheed Martin und Northrop Grumman legten über zehn Prozent zu, Raketenhersteller Raytheon gar 17 Prozent. Ebenso die britische BAE Systems und die deutsche Rheinmetall, deren Aktienwert um 16 Prozent anstieg. »Ich denke, dass wirklich das gesamte Raytheon-Portfolio von dieser Aufstockung (der israelischen Bestände, jW) profitieren wird«, so Raytheon-CEO Gregory Hayes Ende Oktober.