Kai Pfaffenbach/REUTERS Kaum jemand flieht aus seiner Heimat, um in der BRD Sozialleistungen zu empfangen (Gießen, 11.10.2023)

Einig waren sich die Teilnehmer des Bund-Länder-Gipfels zum Thema Migration offenbar vor allem bei einer Frage: kapitalistisch nicht verwertbare Geflüchtete sind für den Staat eine finanzielle Belastung, er muss ihnen das Leben schwer machen und sie schnell wieder loswerden. Die Beschlüsse der Runde, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Ministerpräsidenten Boris Rhein (Hessen, CDU) und Stephan Weil (Niedersachsen, SPD) in der Nacht zu Dienstag verkündeten, stehen genau unter diesem Vorzeichen. So sollen die Sozialleistungen für Asylsuchende gekürzt und durch Aushändigen einer Bezahlkarte für diese Menschen das Bargeld abgeschafft werden. Außerdem soll die Zahl der Abschiebungen erhöht und der Rechtsanspruch auf Familiennachzug gekippt werden.

In der Berichterstattung gingen diese Verschärfungen weitgehend unter, weil die Einigung über die Finanzierung der Kosten für Geflüchtete in den Vordergrund gestellt wurde. Vom kommenden Jahr an zahlt der Bund für jeden Asylerstantragsteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro, das sind 3.000 Euro weniger als vor dem Treffen von den Ländern gefordert, und nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme von derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. Scholz übernahm die Bezeichnung der Länderchefs und sprach vom Übergang zu einem »atmenden System«. Mit steigenden Zahlen von Geflüchteten gebe es mehr Geld, mit sinkenden Zahlen weniger.

Mit der Mär, der deutsche Sozialstaat ziehe Geflüchtete an, wurden die Kürzungen begründet. So sollen die Schutzsuchenden künftig bis zu drei Jahre lang die vergleichsweise niedrigen Unterstützungssätze gemäß Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Bisher wurden die Bezüge nach 18 Monaten ungefähr auf die Höhe der regulären Sozialhilfe angehoben. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, kritisierte auf X, dass es »inhuman und unvernünftig« sei, Asylsuchende auf diese Weise in Armut zu halten.

Bund und Länder waren sich auch darin einig, dass derzeit zu viele Menschen in die BRD flüchteten. »Klare und zielgerichtete Maßnahmen gegen unkontrollierte Zuwanderung« seien daher nötig. So will die Bundesregierung prüfen, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind. Diese sollen zudem schneller abgewickelt werden als bisher. Vor allem bei Antragstellern aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von weniger als fünf Prozent soll das Asylverfahren in drei Monaten abgeschlossen sein. Die dem zugrundeliegende Statistik ignoriert übrigens Fälle, in denen Gerichte nachträglich doch ein Anrecht auf Asyl in der BRD feststellen.

Mit sogenannten Migrationsabkommen soll die Zahl der Abschiebungen erhöht werden. Die Weigerung vieler Herkunftsländer, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen, sei »eine der größten Hürden« für mehr Abschiebungen abgelehnter Asylsuchender, heißt es in dem Beschluss. Mit diesen Ländern will die Bundesregierung dennoch unbedingt offizielle Abkommen schließen. An den Kontrollen, die die deutsche Polizei bisher durchführt, soll festgehalten werden.

Scholz sprach angesichts dieser Ergebnisse von einem »sehr historischen Moment«. Hessens Regierungschef Rhein betonte, man habe einen »Schritt in die richtige Richtung« gemacht. Doch schon am Dienstag vormittag zeigte sich CDU-Chef Friedrich Merz unzufrieden. Scholz’ Einordnung teile er ausdrücklich nicht. Die Zahlen der Asylsuchenden müssten weiter runter und ob das klappt, da mache er »ein großes Fragezeichen«.

Dabei demonstriert die Ampelkoalition Geschlossenheit. So freute sich Grünen-Fraktionschef Omid Nouripour am Dienstag im ARD-»Morgenmagazin« über »deutlich mehr Planungssicherheit und deutlich mehr Geld«, ebenso Fraktionschefin Britta Haßelmann gegenüber dem NDR. Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck begrüßte den »Deutschland-Pakt Migration« zwischen Bund und Ländern, der die Grundlagen zur »Lösung« der »großen Herausforderung der Migration« lege.

Wie Merz mussten sich die Vorsitzenden der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla, am Dienstag ebenfalls unzufrieden zeigen, auch wenn die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens ihrer politischen Linien grundsätzlich entsprechen. So sei es der AfD »geschuldet«, dass Regierungsparteien und Union jetzt diese »fast panikhaften Versuche« zur medienwirksamen Einigung in der Migrationsfrage unternähmen, erklärte Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann.

Die fluchtpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Clara Bünger, verurteilte die Beschlüsse der Regierungschefs in einer Mitteilung als »desaströs«. Sie atmen »den Geist der Abschottung«, wie das erneute Bekenntnis zur Abriegelung der »Festung Europa« und zu härteren Abschiebegesetzen zeige. Es sei längst »Konsens aller Parteien von Grünen bis AfD, Geflüchtete zu bekämpfen, statt die Kommunen zu befähigen, Schutzsuchende angemessen aufzunehmen und zu versorgen«. Um diese Rechtsentwicklung zu stoppen, forderte die Linke-Abgeordnete »einen grundlegenden Politikwechsel«. Dazu gehöre anzuerkennen, »dass Fluchtbewegungen nicht einfach aufhören, weil Sozialleistungen abgesenkt oder Geflüchtete auf andere Weise drangsaliert werden«.