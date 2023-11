Mohammed Salem/REUTERS Auch im Süden des Gazastreifens ist niemand vor israelischen Bombenangriffen sicher (Khan Junis, 7.11.2023)

Seit Beginn des jüngsten Nahostkriegs sind in Gaza 70 Prozent der Bevölkerung vertrieben worden. Das teilte das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA laut dpa am Dienstag mit. Notunterkünfte seien bis zum Vierfachen überbelegt. In etwa 240 UN-Einrichtungen sind demnach mehr als 1,2 Millionen Vertriebene untergekommen. Die Zustände seien unmenschlich und würden sich ständig verschlechtern. In einer Unterkunft stünden pro Person weniger als zwei Quadratmeter zur Verfügung. Es gebe bereits Tausende Fälle von Erkrankungen.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Situation in Gaza am Montag als »Krise der Menschheit« bezeichnet. Er forderte erneut eine sofortige Freilassung der nach Gaza verschleppten Geiseln und einen Waffenstillstand. »Gaza wird zu einem Friedhof für Kinder«, sagte Guterres vor Journalisten in New York. Auch erklärte Guterres, dass in den vergangenen Wochen im Gazakrieg mehr Journalisten und UN-Mitarbeiter ums Leben gekommen als in einer vergleichbaren Zeitspanne in anderen Konflikten. Er sehe klare Verstöße gegen Menschenrechte.

Der Weltsicherheitsrat konnte sich am Montag erneut nicht auf eine Resolution zu Palästina einigen. Die Sitzung war von China und den Vereinigten Arabischen Emiraten einberufen worden, die sich der Forderung nach einer dauernden Waffenruhe anschlossen und eine »umsetzbare« Resolution anmahnten. Dazu kam es jedoch nicht. Die USA sind als wichtigster Verbündeter Israels lediglich bereit, »humanitäre Feuerpausen« einzuräumen, um den militanten Palästinensern keine Zeit zu geben, neue Kräfte zu sammeln.

Die israelische Bombardierung Gazas und die palästinensischen Raketenangriffe auf Israel wurden auch am Dienstag fortgesetzt. Allein in der Stadt Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen wurden nach Angaben der Agentur WAFA Dutzende Zivilisten getötet, als israelische Kampfjets Raketen auf ein Wohnhaus abfeuerten. Auch im Süden Gazas wurden Wohnhäuser von israelischen Bomben getroffen. Das dortige Gesundheitsministerium gab am Dienstag bekannt, dass seit Beginn des Kriegs 10.305 Palästinenser getötet wurden, darunter 4.237 Minderjährige, 2.719 Frauen und 631 ältere Menschen. Auf israelischer Seite sind geschätzte 1.500 Menschenleben zu beklagen.