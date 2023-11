Gareth Fuller/PA via AP/dpa Kein Prinz auf der Erbse: Antimonarchischer Protest in London (7.11.2023)

Am Dienstag ist das das britische Staatsoberhaupt Charles III. mit einer traditionellen Kutsche vor dem Parlament in Westminster vorgefahren (Bild), um mit einer Thronrede die neue Sitzungsperiode des Ober- und Unterhauses zu eröffnen. Vor den Abgeordneten beider Kammern verlas der 74jährige dazu das Regierungsprogramm des amtierenden Premierministers Rishi Sunak von den rechten Tories. Es war das erste Mal, dass Charles in seiner Eigenschaft als König der Zeremonie vorstand. Begleitet wurde das Spektakel von Protesten der Monarchiegegner. (AFP/jW)